Equipamento instalado na Rodovia Jones dos Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

O ranking do Detran das fiscalizações, de janeiro a maio de 2018, mostra que dirigir em velocidade acima do permitido ainda é a infração mais cometida por capixabas no trânsito. Alguns motoristas justificam que não conseguiram frear para passar no radar.

No período de cinco meses, o órgão constatou mais de 130 mil casos em que motoristas transitam com a velocidade superior em até 20 % da máxima da via. Apesar disso, o número dessa infração caiu - no ano passado, foram mais de 183 mil registros, segundo informações do Detran.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, conta que muitos motoristas alegam que não viram a sinalização do radar quando foram pegos pela fiscalização eletrônica.

Your browser does not support the audio element. Dirigir além da velocidade permitida é a infração mais cometida no ES

"Independente de ter radar e de ter uma sinalização mostrando que a via é controlada por equipamento eletrônico, todo condutor quando é formado e recebe sua CNH, ele sabe que você tem que respeitar os limites de velocidade de uma via", alerta.

Diferente do ano passado, dirigir sem Carteira de Habilitação também entrou para a lista das dez infrações mais cometidas por capixabas, ocupando a oitava posição. Chefe do setor de comunicação social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), a Capitão Sônia Ribeiro Pinheiro fala do risco disso para o trânsito.

"É uma infração que compromete diretamente a segurança no trânsito porque é a pessoa que não possui a CNH, que não passou pelas etapas necessárias para dirigir", comenta.

A segunda infração com maior número de casos é conduzir o veículo com velocidade superior em mais de 20% até 50% da máxima permitida, com mais de 28 mil registros nos primeiros cinco meses de 2018. Avançar o sinal vermelho está em terceiro lugar no ranking, com quase 9 mil casos.

OS TIPOS INFRACIONAIS MAIS COMETIDOS NO ESPÍRITO SANTO - JAN a MAI 2018

1) Transitar com velocidade em até 20% acima do permitido: 130.765 casos

2) Transitar com velocidade de 20% a 50% acima do permitido: 28.535 casos

3) Avançar o sinal vermelho: 8.996 casos

4) Estacionar em locais e horários proibidos: 5.642 casos

5) Dirigir veículo segurando celular: 4.924 casos

6) Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 4.812 casos

7) Transitar com velocidade mais de 50% acima do permitido: 4.646 casos

8) Dirigir veículo sem habilitação: 3.758 casos

9) Ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela: 3.594 casos