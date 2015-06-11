O diplomata espanhol Jesús Fígón foi indiciado pelo crime de Feminicídio pela morte da mulher, Rosemery Justino Lopes, de 56 anos. Ele confessou ter matado a esposa a facadas no apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória, no dia 12 de maio. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegado Adroaldo Lopes, concluiu o inquérito nesta quarta-feira (10). O documento da investigação está dividido em dois volumes, possui 309 folhas e será encaminhado nesta quinta-feira (11) para a 1ª Vara Criminal de Vitória, Privativa do Juri e uma cópia seguirá para a Embaixada da Espanha. Jesús Fígón teve a imunidade diplomática suspensa pelo governo espanhol durante as investigações e, por isso, deve responder pelo crime no Brasil. Mas, caso seja condenado, cumprirá pena na Espanha.
Diplomata espanhol é indiciado pelo crime de Feminicídio
Adroaldo Lopes informou que o diplomata não mentiu durante o depoimento. As informações passadas para a polícia pelo espanhol batem com os relatos de testemunhas e o horário da gravação das imagens do circuito de segurança do prédio do casal, que foram analisadas pela polícia.
Fígón não está em Vitória. Ele se encontra em Brasília, trabalhando na embaixada. Caso a Justiça capixaba autorize, ele vai para a Espanha no dia 30 de junho, para prestar depoimento na Justiça espanhola.