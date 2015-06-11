Diplomata espanhol é indiciado pelo crime de Feminicídio

O diplomata espanhol Jesús Fígón foi indiciado pelo crime de Feminicídio pela morte da mulher, Rosemery Justino Lopes, de 56 anos. Ele confessou ter matado a esposa a facadas no apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória, no dia 12 de maio. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegado Adroaldo Lopes, concluiu o inquérito nesta quarta-feira (10). O documento da investigação está dividido em dois volumes, possui 309 folhas e será encaminhado nesta quinta-feira (11) para a 1ª Vara Criminal de Vitória, Privativa do Juri e uma cópia seguirá para a Embaixada da Espanha. Jesús Fígón teve a imunidade diplomática suspensa pelo governo espanhol durante as investigações e, por isso, deve responder pelo crime no Brasil. Mas, caso seja condenado, cumprirá pena na Espanha.