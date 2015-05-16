O diplomata espanhol Jesús Figón, que confessou ter matado a esposa Rosemary Justino Lopes na última terça-feira (12), irá voltar para Brasília, onde mora, e deve ficar na cidade até o inquérito ser concluído pela Polícia Civil do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (15), o advogado dele comunicou à Justiça que ele irá viajar. O adido da embaixada espanhola, que é o responsável por ele, não irá acompanhá-lo, e deve retornar ao Rio de Janeiro.

O comunicado do advogado de Figón foi encaminhado à Primeira Vara Criminal de Vitória. Segundo o delegado responsável pelo caso, Adroaldo Lopes, não há nenhum impedimento para que Jesús viaje.

Your browser does not support the audio element. Diplomata envolvido na morte da esposa comunica à Justiça que vai morar em Brasília

“Ele não está sob nenhuma custódia do Estado, nem da Justiça, nem da polícia, então ele está liberado para fazer o que ele quiser. Mas o advogado dele achou prudente informar ao juiz que ele quer viajar para Brasília, porque é o local de trabalho dele, provavelmente ele tem que se apresentar à embaixada, talvez para explicar aos superiores dele o que aconteceu, então ele precisa se ausentar do Estado. E também porque ele não se sente seguro aqui por conta das ameaças que ele teria sofrido pelo irmão da ex-mulher dele”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Filha do casal

Há a possibilidade de que a filha de Jesús com Rosemary, Maria do Carmo Lopes Figón, de 25 anos, que mora da Espanha, vá a Brasília visitar o pai. Ela teria inclusive tentado fretar um avião para vir ao Brasil para o velório da mãe, mas como não chegaria a tempo, teria desistido, de acordo com o delegado.

Na manhã desta sexta-feira, o delegado interrogou João Oliveira Pinto, de 54 anos, que era o motorista do casal. João foi apontado por um irmão de Rosemary como amante dela. Adroaldo confrontou as informações dadas por Jesús em depoimento, para saber a versão do motorista.

“Ele confirmou praticamente tudo o que Jesús falou sobre a esposa. E o segundo ponto, que foi o motivo pelo qual chamamos ele novamente, pelo fato de ter sido divulgado pela mídia de que ele teria sido pivô desse crime, que ele seria um amante dela. Isso não ficou configurado, porque segundo ele explicou, e como o Jesús já tinha falado, ele é um amigo dela desde a infância. Quando ele a conheceu, ele tinha 14 anos e ela 10, mesmo quando ela estava na Espanha ele já ajudava ela aqui, direcionando o dinheiro que ela mandava para a família dela, para o pai e para a mãe”, declarou o delegado.