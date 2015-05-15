O diplomata espanhol Jesús Figón se emocionou e chorou durante o interrogatório realizado na tarde desta quinta-feira (14), na Delegacia de Homicídios e Proteção a Mulher, em Vitória. Durante quatro horas, ele prestou depoimento ao delegado Adroaldo Lopes, acompanhado do advogado dele, do adido da embaixada espanhola – que é o responsável por ele – e de uma intérprete. Jesús declarou que se sente culpado, arrependido do que fez, e que vai continuar amando a mulher para sempre. No depoimento, ele manteve a versão de que agiu em legítima defesa.Jesús Figón é comissário de segurança da Embaixada da Espanha no Brasil. Ele confessou ter matado a esposa, Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, dentro do apartamento do casal em Jardim Camburi, na manhã da última terça-feira (12).Após ele ter perdido a imunidade diplomática, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, que foi negada pela Justiça. De acordo com a decisão, o diplomata não pode ser preso preventivamente, uma vez que a renúncia diplomática do governo da Espanha é limitada. Ou seja, ele pode ser processado pela Justiça brasileira, mas a pena terá de ser executada pela Espanha, e uma eventual prisão preventiva configuraria em execução da pena, ainda que antecipada.

Your browser does not support the audio element. Diplomata chora ao ser interrogado pela polícia e declara que sente culpa pela morte da esposa

Noite da morte

O delegado Adroaldo Lopes relatou a versão dada pelo espanhol em depoimento. Ele contou que na noite de segunda-feira (11) Jesús teria levado Rosemary a uma reunião do grupo Alcoólicos Anônimos, mas ela não queria participar, e por isso eles tiveram várias brigas. Naquela madrugada, ela teria ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica em casa, e os dois tiveram outras discussões, em que ela demonstrava estar totalmente fora de si, segundo o diplomata. Em seguida, o casal dormiu junto, no sofá, e quando acordaram pela manhã é que Rosemary teria tentado esfaquear o marido.

“Quando o relógio dele despertou, para que ele acordasse para levá-la ao médico, ela teria despertado, olhado ele de uma forma que ele descreveu como se tivesse ódio no olhar, imediatamente sacou uma faca que estava escondida ao lado do corpo dela em direção a ele, ele imediatamente segurou a mão dela para tomar a faca da mão dela, e daí ele só se lembra, minutos depois, de retirar essa faca do corpo dela”, contou o delegado à Rádio CBN Vitória.

Perícia

De acordo a perícia, a mulher estava no sofá quando foi morta, mas o diplomata retirou o corpo do sofá e arrastou até o banheiro da suíte do casal. Em seguida, limpou o piso de alguns cômodos da casa com cloro e usando uma máquina de lavar de pressão.

Sobre esse fato, Jesús justificou em depoimento que arrastou o corpo da mulher para limpar o sangue, na esperança que estivesse viva. O diplomata alegou que limpou o sangue do chão apenas nos locais onde ele transitava pela casa, para não pisar no sangue dela, e os demais ficaram intactos. De acordo com o delegado, Jesús era um policial experiente na Espanha, altamente preparado e que inclusive já coordenou equipes de 900 policiais. Ele estava se preparando para se aposentar.

Adroaldo afirmou ainda que não há indícios de que a morte esteja ligada a uma suposta traição, por parte da mulher, conforme foi dito por um irmão de Rosemary. Em depoimento, o espanhol descartou a possibilidade de traição, de acordo com o delegado.

“Ele disse que esses fatos não são verdadeiros, que ele confiava plenamente na mulher. Falou que ela tinha muitos defeitos, sofria de depressão, bebia excessivamente, tratava ele mal, mas ele acredita fielmente que ela não praticava uma traição com ele”, informou.

Jesús fica no Espírito Santo

O advogado do diplomata, Walter Gomes Ferreira Júnior, garantiu que Jesús vai ficar no Espírito Santo nos próximos dias. “Ele está muito triste, um pouco sem chão, e não se lembra da maior parte dos fatos. As investigações vão mostrar que ela tinha um histórico de depressão e tentativa de suicídio e as investigações vão mostrar que Jesús, se não tivesse feito aquilo, quem teria perdido a vida era ele”, declarou.