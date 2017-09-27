Dionathas afirma que não sofre ameaça na prisão e contraria advogado

A defesa de Dionathas Alves Vieira, suspeito de atirar na médica Milena Gottardi, entrou com pedido na Justiça para que ele fique separado dos demais presos, pois, ele corre risco de morte se ficar com os demais detentos. Entretanto, nesta segunda-feira (25), Dionathas assinou um “Termo de Declaração” feito pela secretária de Comissão Disciplinar do presídio onde ele está, Monize Altoé, dizendo que não se sente ameaçado por ninguém.

Segundo fontes ouvidas pela CBN, essa seria uma estratégia da defesa, para transformar um investigado confesso em colaborador/ delator para conseguir redução de pena. Sendo colaborador, a redução da pena pode chegar a dois terços e até o cumprimento da sentença no regime semiaberto. Porém, ainda segundo a fonte, Dionathas não pode ser considerado colaborador, pois ele é um investigado confesso.

O advogado de Dionathas, Leonardo Rocha, confirmou o pedido feito à Justiça. Segundo ele, o cliente teme pela vida dele e da família. Disse também que Dionathas não passou as informações contidas no Termo de Declaração e que ele assinou o documento sem ler.