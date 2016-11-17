Dinheiro do 13° salário deve ser investido, alerta especialista

Cinco em cada dez brasileiros pretendem usar o 13º salário para compras de presentes no ano novo, segundo o SPC Brasil. Desse grupo, 10,8% pretende gastar todo o valor presenteando um parente ou amigo. O instituto, no entanto, salienta que é necessário ficar atento para não comprar no impulso e fazer o planejamento de forma errada.
O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que o 13º salário é um recurso que pode ser usado para reservas financeiras ou investimento. Parte do grupo pesquisado, inclusive, afirma que vai usar o valor para quitar contas no início do ano, como IPTU e IPVA. “A pessoa deve anotar todas as pessoas que pretende presentear e colocar um limite. E quem tem criança deve negociar o que pretende comprar, pois muitas ficam atraídas com os anúncios e O colorido das lojas e os pais acabam cedendo e comprando o que não podem”, alerta.
Dinheiro do 13º salário deve ser investido, alerta especialista
De olho para não passar por dificuldades financeiras durante as férias, o advogado Marcellus Ferreira Pinto, de 46 anos, já pensa em um planejamento para o período de natal e afirma que os filhos compreendem quando os presentes precisam ser mais modestos. “Esse planejamento é feito de acordo com o contexto do natal. Temos dois filhos e às vezes viajamos então depende muito do que for feito e ainda vamos fazer essa programação”, relata.
Já a médica Mariana Pereira, de 31 anos, casou recentemente e vai aproveitar o valor do 13º salário para ajudar a mobiliar a casa. “Não que presente de natal seja supérfluo, mas no nosso caso a gente não vai usar para presente e vamos usar para nossa casa. É um investimento”, declara.
Bicos para presentes
A pesquisa do SPC Brasil também apontou que 41% dos entrevistados pretendem fazer pequenos serviços, chamados de “bicos”, ou outras atividades para geração de renda extra. O objetivo desse grupo analisado é comprar mais presentes ou de melhor qualidade.