Dinheiro do 13° salário deve ser investido, alerta especialista

Cinco em cada dez brasileiros pretendem usar o 13º salário para compras de presentes no ano novo, segundo o SPC Brasil. Desse grupo, 10,8% pretende gastar todo o valor presenteando um parente ou amigo. O instituto, no entanto, salienta que é necessário ficar atento para não comprar no impulso e fazer o planejamento de forma errada.

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, explica que o 13º salário é um recurso que pode ser usado para reservas financeiras ou investimento. Parte do grupo pesquisado, inclusive, afirma que vai usar o valor para quitar contas no início do ano, como IPTU e IPVA. “A pessoa deve anotar todas as pessoas que pretende presentear e colocar um limite. E quem tem criança deve negociar o que pretende comprar, pois muitas ficam atraídas com os anúncios e O colorido das lojas e os pais acabam cedendo e comprando o que não podem”, alerta.

Your browser does not support the audio element. Dinheiro do 13º salário deve ser investido, alerta especialista

De olho para não passar por dificuldades financeiras durante as férias, o advogado Marcellus Ferreira Pinto, de 46 anos, já pensa em um planejamento para o período de natal e afirma que os filhos compreendem quando os presentes precisam ser mais modestos. “Esse planejamento é feito de acordo com o contexto do natal. Temos dois filhos e às vezes viajamos então depende muito do que for feito e ainda vamos fazer essa programação”, relata.

Já a médica Mariana Pereira, de 31 anos, casou recentemente e vai aproveitar o valor do 13º salário para ajudar a mobiliar a casa. “Não que presente de natal seja supérfluo, mas no nosso caso a gente não vai usar para presente e vamos usar para nossa casa. É um investimento”, declara.

Bicos para presentes