Diminui a emissão de carteiras de motorista no Espírito Santo

O número de carteiras de motorista emitidas no primeiro semestre deste ano no Espírito Santo caiu em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2016, o Detran registrou 24.651 novos condutores, enquanto nos seis primeiros meses deste ano, 20.440 receberam o documento. Isso significa uma queda de aproximadamente 17%.
A diminuição de habilitações emitidas segue uma tendência do ano anterior. No total, em 2015 o Estado emitiu 62.153 novas carteiras de motoristas. Já durante todo o ano de 2016, o Detran habilitou 45.307 novos motoristas. Nessa comparação, a queda foi de 27%.
Uma das possibilidades para essa redução, segundo o gerente operacional do Detran do Espírito Santo, Cleber Bongestab, é que a população tem menos dinheiro para investir em uma habilitação. “A gente encara isso como uma diminuição do poder aquisitivo das pessoas que querem se habilitar. Porque, em relação a valores, nós percebemos que está meio parado no mercado”, afirmou.
Autoescolas
Essa redução da emissão de habilitações tem afetado as autoescolas. Segundo o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto), Anderson Perozini, há empresas que estão fechando as portas porque não conseguem pagar suas contas e renovar a frota de carros, que precisam ser substituídos depois de oito anos de uso.
O cenário da Economia nacional tem causado prejuízos, de acordo com Anderson Perozini. “Nós elencamos como um dos principais fatores a crise. Também, nós temos um excesso de empresas no segmento. Há um número excessivo de autoescolas no Espírito Santo. Com isso, há redução da procura por conta desse fator”, disse.
Ainda segundo o presidente do sindicato, o cenário tem feito com que muitas autoescolas ofereçam preços muito abaixo do mercado para conquistar clientes. Há Centros de Formação de Condutores ofertando serviço para habilitação de carro e moto pelo valor de R$ 900. No entanto, ele explica que para cobrir todos os custos operacionais, o preço mínimo que deveria ser cobrado é de aproximadamente R$ 1,6 mil.
Ele alega que isso é um risco para o consumidor, porque há empresários que matriculam uma grande quantidade de alunos e depois acabam fechando as portas das autoescolas, deixando o candidato a motorista sem o serviço e sem a habilitação. Segundo o presidente do Sindauto, somente no primeiro semestre de 2017 autoescolas de Guarapari, Cariacica e Nova Venécia fecharam e mais de mil pessoas ficaram no prejuízo.
De acordo com o Detran, nesses casos, o candidato pode aproveitar as taxas pagas ao órgão estadual para tirar a habilitação em outro Centro de Formação de Condutores. No entanto, ele destaca que os valores que foram pagos às autoescolas devem ser pleiteados junto aos responsáveis pelas empresas, já que essa é uma relação de consumo.