Diminui a emissão de carteiras de motorista no Espírito Santo

O número de carteiras de motorista emitidas no primeiro semestre deste ano no Espírito Santo caiu em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2016, o Detran registrou 24.651 novos condutores, enquanto nos seis primeiros meses deste ano, 20.440 receberam o documento. Isso significa uma queda de aproximadamente 17%.

A diminuição de habilitações emitidas segue uma tendência do ano anterior. No total, em 2015 o Estado emitiu 62.153 novas carteiras de motoristas. Já durante todo o ano de 2016, o Detran habilitou 45.307 novos motoristas. Nessa comparação, a queda foi de 27%.

Uma das possibilidades para essa redução, segundo o gerente operacional do Detran do Espírito Santo, Cleber Bongestab, é que a população tem menos dinheiro para investir em uma habilitação. “A gente encara isso como uma diminuição do poder aquisitivo das pessoas que querem se habilitar. Porque, em relação a valores, nós percebemos que está meio parado no mercado”, afirmou.

Autoescolas

Essa redução da emissão de habilitações tem afetado as autoescolas. Segundo o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto), Anderson Perozini, há empresas que estão fechando as portas porque não conseguem pagar suas contas e renovar a frota de carros, que precisam ser substituídos depois de oito anos de uso.

O cenário da Economia nacional tem causado prejuízos, de acordo com Anderson Perozini. “Nós elencamos como um dos principais fatores a crise. Também, nós temos um excesso de empresas no segmento. Há um número excessivo de autoescolas no Espírito Santo. Com isso, há redução da procura por conta desse fator”, disse.

Ainda segundo o presidente do sindicato, o cenário tem feito com que muitas autoescolas ofereçam preços muito abaixo do mercado para conquistar clientes. Há Centros de Formação de Condutores ofertando serviço para habilitação de carro e moto pelo valor de R$ 900. No entanto, ele explica que para cobrir todos os custos operacionais, o preço mínimo que deveria ser cobrado é de aproximadamente R$ 1,6 mil.

Ele alega que isso é um risco para o consumidor, porque há empresários que matriculam uma grande quantidade de alunos e depois acabam fechando as portas das autoescolas, deixando o candidato a motorista sem o serviço e sem a habilitação. Segundo o presidente do Sindauto, somente no primeiro semestre de 2017 autoescolas de Guarapari, Cariacica e Nova Venécia fecharam e mais de mil pessoas ficaram no prejuízo.