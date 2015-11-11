Dilma vai sobrevoar Colatina e outras cidades afetadas pela lama

A presidente Dilma vai sobrevoar nesta quinta-feira (11) cidades afetadas pelo rompimento das barragens em Mariana. Entre os municípios que serão vistoriados por Dilma, está Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Seis dias depois da tragédia em Mariana, a presidente Dilma Rousseff solicitou aos ministros Jaques Wagner (Casa Civil) e Gilberto Ochh (Integração) que se reúnam com os diretores das empresas responsáveis pela barragem e as responsabilize pelos prejuízos causados após o desastre.

Apesar de a Samarco já ter se comprometido a reconstruir as casas das vítimas atingidas, o governo quer também que a mineradora arque com os custos ambientais e ecológicos decorrentes do rompimento.

A situação de emergência em Mariana foi reconhecida pelo governo nesta quarta-feira. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, foi assinada pela Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Com a medida, obras emergenciais poderão ser executados com menos burocracias e os moradores do local terão facilidades para sacar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).