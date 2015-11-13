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Dilma responsabiliza Samarco por desastre e cobra ações imediatas no Espírito Santo

O governador Paulo Hartung reiterou que a Samarco será responsabilizada pela tragédia e incumbir-se dos custos de recuperação do Rio Doce

Publicado em 12 de Novembro de 2015 às 22:42

Publicado em 

12 nov 2015 às 22:42
A presidente Dilma Rousseff afirmou que a mineradora Samarco terá que agir na reconstrução da área afetada pelo desastre que aconteceu em Mariana, Minas Gerais, há uma semana. A declaração foi feita em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (12), após a presidente realizar visitas às áreas afetadas pelo rompimento de duas barragens. “Todos sabemos que a empresa é a responsável e vai ter que arcar com todas as consequências desse desastre”, disse a Presidente.
Dilma responsabiliza Samarco por desastre e cobra ações imediatas no ES
Dilma enfatizou que isso significa que a Samarco terá que, além de pagar multas, indenizar famílias e arcar com todos os custos de recuperação do Rio Doce. No entanto, enfatizou que é necessário que os governos Federal, Estadual e Municipais, trabalhem em conjunto na resolução do problema e na fiscalização das ações da empresa. “A multa inicial que aplicaremos à Samarco é de R$ 250 milhões”, disse.
Adutoras
Após uma reunião realizada com o governador Paulo Hartung e os prefeitos das cidades capixabas atingidas pelo desastre, a presidente disse que o primeiro passo é garantir a estabilização do abastecimento da população. Para isso, a exigência é que sejam construídas duas adutoras em Colatina, que vão retirar água em duas lagoas e garantir abastecimento na cidade. “O mais efetivo é providenciar os carros-pipas e providenciar as adutoras”, enfatizou Dilma.
Lama no rio
Segundo a presidente, a Samarco precisa ser mais proativa e fazer intervenções efetivas. A grande onda de lama que vem descendo o Rio Doce, além de afetar pequenas cidades e propriedades rurais, já está comprometendo o abastecimento de uma grande cidade, que é Governador Valadares, e pode comprometer também Colatina. Por isso, neste momento, a proposta do Governo é retardar a chegada dessa lama ao Espírito Santo.
De acordo com Dilma, a captação será feita por um sistema de bombeamento de engate rápido, muito comum no Nordeste do país. Os trabalhos serão acompanhados pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que chegará em Colatina no início da próxima semana e os custos serão de responsabilidade da mineradora.
Projeto
O governador Paulo Hartung reiterou que a Samarco será responsabilizada pela tragédia e incumbir-se dos custos de recuperação do Rio Doce. “Agora nós temos uma empresa que tem responsabilidade, com sócios poderosos Vale e BHP, que deve recuperar o Doce”, enfatizou.
Na ocasião, Hartung entregou um documento preparado pelo Instituto Terra que propõe ações de recuperação da área. Sobre a forma como a mineração é realizada no Brasil, Dilma disse que vai rever tanto as questões ambientais, quanto a regulação dos rejeitos. A Samarco foi procurada para falar sobre o assunto, mas ainda não retornou aos emails da reportagem.

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