ESPÍRITO SANTO

Dilma e Sebastião Salgado conversam sobre recuperação do Rio Doce

A conversa foi sobre o projeto Olhos D'Água, que tem como objetivo recuperar as nascentes da bacia hidrográfica do rio

Publicado em 13 de Novembro de 2015 às 22:40

A revitalização do Rio Doce foi o tema de um encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o fotógrafo Sebastião Salgado, nesta sexta-feira (13), em Brasília. A conversa foi sobre o projeto Olhos D'Água, que tem como objetivo recuperar as nascentes da bacia hidrográfica do rio, que foi atingido pela lama e rejeitos de duas barragens da mineradora Samarco a partir do município de Mariana (MG).
A proposta para o Rio Doce foi apresentada à presidente pelo governador Paulo Hartung na última quinta-feira (12), durante reunião de trabalho realizada em Colatina para tratar sobre danos ambientais que podem atingir o território capixaba.
O projeto Olhos D'Água é comandado pelo Instituto Terra, organização fundada por Sebastião Salgado e sua esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado. A iniciativa tem como principais objetivos a restauração do ecossistema, a produção de mudas de Mata Atlântica, a extensão ambiental, a educação ambiental e a pesquisa científica aplicada.
Com o projeto, mais 7 mil hectares de áreas degradadas estão em processo de recuperação e mais de 4 milhões de mudas de espécies de Mata Atlântica foram produzidas para o plantio em áreas que serão recuperadas.

