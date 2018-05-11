Consumidores fazem compras de última hora em busca de descontos Crédito: Eduardo Dias

O Dia das Mães é uma das datas mais movimentadas no comércio. E para vender mais é preciso atrair os clientes com bons preços e produtos de qualidade. Um levantamento feito pelo Procon nesta semana encontrou diferenças de mais de R$ 600 nos preços de produtos idênticos em lojas da Grande Vitória. A solução é pesquisar.

Uma Smart TV Led de 32”, por exemplo, é vendida em uma loja de Laranjeiras, na Serra, por R$ 1.713,47. O mesmo aparelho sai por R$ 1.099 em um estabelecimento do Centro de Vitória. A diferença é de 55% no valor de um produto idêntico em uma distância de apenas 15 quilômetros entre um bairro e outro.

Your browser does not support the audio element. Diferença nos preços de produtos do Dia das Mães chega a 55 por cento

Também chamou a atenção a diferença de preços de uma lavadora de 8kg. Em uma loja da Grande Vitória, ela é comercializada por R$ 1.149, enquanto outra oferece um eletrodoméstico idêntico por R$ 999.

Vânia presenteou a mãe com um micro-ondas novo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A empresária Vânia Oliveira, de 30 anos, deu um micro-ondas novo para a mãe, Therezinha Oliveira, de 58 anos. Vânia contou que fez a pesquisa de preços antes de comprar o produto. “Andamos a cidade todinha e olhamos em sites. Aqui, na cidade, a gente encontra mais barato de marcas inferiores.”

A mãe, Therezinha, foi junto com a filha para comprar o micro-ondas. Ela ficou feliz com o presente, mas achou o preço alto. “Eu gostei do presente, mas eu achei muito caro. Mesmo sendo Dia das Mães, eu ainda achei 'salgado'”.

ALERTA

A diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, diz que a principal dica para os consumidores fazerem uma boa compra é mesmo comparar preços do produto desejado e também ficar atento às condições de troca dos presentes.

“Para fazer uma boa compra, é preciso pesquisar, verificar condições de troca e sempre se atentar para o orçamento. Não se pode realizar compras, mesmo que sejam presentes, em valores superiores ao orçamento doméstico.”