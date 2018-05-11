O Dia das Mães é uma das datas mais movimentadas no comércio. E para vender mais é preciso atrair os clientes com bons preços e produtos de qualidade. Um levantamento feito pelo Procon nesta semana encontrou diferenças de mais de R$ 600 nos preços de produtos idênticos em lojas da Grande Vitória. A solução é pesquisar.
Uma Smart TV Led de 32”, por exemplo, é vendida em uma loja de Laranjeiras, na Serra, por R$ 1.713,47. O mesmo aparelho sai por R$ 1.099 em um estabelecimento do Centro de Vitória. A diferença é de 55% no valor de um produto idêntico em uma distância de apenas 15 quilômetros entre um bairro e outro.
Diferença nos preços de produtos do Dia das Mães chega a 55 por cento
Também chamou a atenção a diferença de preços de uma lavadora de 8kg. Em uma loja da Grande Vitória, ela é comercializada por R$ 1.149, enquanto outra oferece um eletrodoméstico idêntico por R$ 999.
A empresária Vânia Oliveira, de 30 anos, deu um micro-ondas novo para a mãe, Therezinha Oliveira, de 58 anos. Vânia contou que fez a pesquisa de preços antes de comprar o produto. “Andamos a cidade todinha e olhamos em sites. Aqui, na cidade, a gente encontra mais barato de marcas inferiores.”
A mãe, Therezinha, foi junto com a filha para comprar o micro-ondas. Ela ficou feliz com o presente, mas achou o preço alto. “Eu gostei do presente, mas eu achei muito caro. Mesmo sendo Dia das Mães, eu ainda achei 'salgado'”.
ALERTA
A diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, diz que a principal dica para os consumidores fazerem uma boa compra é mesmo comparar preços do produto desejado e também ficar atento às condições de troca dos presentes.
“Para fazer uma boa compra, é preciso pesquisar, verificar condições de troca e sempre se atentar para o orçamento. Não se pode realizar compras, mesmo que sejam presentes, em valores superiores ao orçamento doméstico.”
Denise Izaíta ressalta que as condições de troca variam de um estabelecimento para outro e que nenhuma loja é obrigada a trocar os presentes se isso não for oferecido ao cliente na hora da compra. Caso esteja na dúvida se o presente vai agradar à mãe, o consumidor precisa guardar as notas fiscais para uma eventual troca.