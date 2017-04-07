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Diferença no preço dos chocolates chega a 50% entre estabelecimentos

De acordo com o coordenador da pesquisa, professor Paulo Cezar Ribeiro Silva, às vésperas da Páscoa, quem tiver muitas pessoas para presentear, ou que desejar apenas economizar, deve fazer visitas a diferentes estabelecimentos

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 18:09

Publicado em 

07 abr 2017 às 18:09
O consumidor que for às lojas para comprar chocolate para esta Páscoa deve estar atento à pesquisa de preços. Os produtos estão com uma diferença de preço de até 49,5% entre um estabelecimento e outro, de acordo com a pesquisa realizada por alunos do curso de administração de uma faculdade de Vitória.
De acordo com o coordenador da pesquisa, professor Paulo Cezar Ribeiro Silva, quem tiver muitas pessoas para presentear, ou que desejar apenas economizar, deve fazer visitas a diferentes estabelecimentos.
Diferença no preço dos chocolates de páscoa chega a 50 por cento entre estabelecimentos
“A diferença fica bem prejudicial para o consumidor desatento, então vale a pena pesquisar, pelo menos nas grandes redes (de supermercados), quem for comprar para a família inteira pode economizar até 50%”, explicou à Rádio CBN.
Fonte: Empresa Júnior do curso de administração da Doctum de Vitória Crédito: Divulgação
A pesquisa, que foi realizada entre os dias 1º e 5 deste mês, apontou que este ano houve um aumento de 6% no preço dos chocolates de páscoa na Grande Vitória, em comparação com o ano passado. Se comparado com os preços de 2009, a alta acumulada ao longo de oito anos chega a 111,1% na região.
Fonte: Empresa Júnior do curso de administração da Doctum de Vitória Crédito: Divulgação
Foram pesquisados preços em cinco estabelecimentos comerciais de varejo na Grande Vitória. A cesta pesquisada é formada por dezoito itens, incluindo diversos tipos de chocolates, como ovos, coelhos e bombons. Entre os chocolates analisados, chegou-se a conclusão de que os bombons tiveram aumento médio maior do que os ovos de páscoa nos últimos anos.
A análise ressalta que um dos motivos da alta nos preços é o também aumento dos custos de produção, como transporte, energia elétrica, mão de obra, além das incertezas da economia no país.

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