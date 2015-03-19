Mudar os hábitos alimentares pode reduzir em até um terço o risco de ataque cardíacos e acidente vascular cerebral (AVC) em pessoas de 40 a 70 anos. A estatística foi apresentada em um estudo realizado pela King's College London, no Reino Unido.A pesquisa foi feita com 162 pessoas, entre homens e mulheres, saudáveis e com idade entre 40 e 70 anos. Para comparar os efeitos da mudança de alimentação, os pesquisadores mediram pressão arterial, função vascular e fatores de risco para doenças cardiovasculares durante 12 meses em pessoas submetidas a uma dieta britânica tradicional e em um grupo que adaptou seus hábitos às diretrizes alimentares do Reino Unido.Entre os fatores que desencadeiam as doenças cardiovasculares está o colesterol alto. E é nesse fator que entra a alimentação saudável, segundo o cardiologista Schariff Moysés.

Your browser does not support the audio element. Dieta saudável reduz em até um terço o risco de ataques cardíacos

"Eu costumo dizer que hoje a gente está morrendo pela boca, igual peixe. Porque estamos comendo errado. É muita gordura, é muito doce. Isso faz com que placas de gordura se acumulem nas artérias coronárias e outras artérias do organismo. E para que isso não ocorra, temos que balancear isso, fazer uma alimentação mais saudável", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.Mundialmente, 43% das pessoas morrem de doenças no aparelho cardiovascular. Doença comum entre os mais idosos, tais doenças já atingem faixas etárias mais jovens, entre 40 e 60 anos. O cardiologista destaca que a obesidade e o sedentarismo são, atualmente, grandes problemas da sociedade mundial, que agora também enfrenta a síndrome metabólica. "Você vai comendo carboidrato e uma série de alimentos que não saudáveis. Vai engordando e cria uma resistência periférica à insulina. Com isso, ao longo do tempo, desenvolve problemas do aparelho cardiovascular", afirmou.

Entre os principais inimigos do coração estão as gorduras animais, a margarina e a manteiga. Eles fazem com que o LDL, que é a gordura que deposita no interior dos vasos sanguíneos, aumente. Para prevenir é preciso adotar uma dieta rica em carne branca, frutas vermelhas e vegetais de cor verde escura. Eles são ricos em anti-oxidantes, que permitem aumentar o colesterol bom (HDL) e combatem o LDL.