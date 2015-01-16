Dicas para se antecipar na declaração de Imposto de Renda

Uma boa preparação e a antecipação podem evitar que, por exemplo, o contribuinte tenha que retificar o envio. Desde o ano passado, a Receita Federal disponibilizou uma espécie de rascunho do imposto para facilitar a vida dos declarantes. É possível já listar todos os gastos e enviá-los somente em março. Uma declaração feita mais cedo também ajuda a ter uma restituição mais rápida.Segundo o professor doutor em Economia Valcemiro Nossa, com o rascunho, será ainda mais fácil fazer a declaração. “Pelo que a Receita divulgou, esse rascunho já vai ser permanente. A cada documento novo para a declaração de 2016 você já pode lançar no rascunho e no final do ano está pronto para declarar”, disse.O professor também orienta sobre quais documentos já podem começar a ser guardados. “É bom começar a se precaver. O ano começou agora e é interessante fazer isso logo, olhar nas gavetas e checar os pagamentos. É preciso guardar os documentos de escolas dos dependentes, mas escolas formais, cursos de língua, por exemplo, não entram. Documentos de despesas médicas devem ser guardados para a declaração também”, explicou.Outros documentos, como comprovantes de pagamentos de aluguel, além do rendimento anual informado pela empregadora do contribuinte, também devem ser anexados à declaração. Veja os principais documentos necessários para declarar o Imposto de Renda: