A declaração do Imposto de Renda acontece só em março, mas para evitar contratempos e dor de cabeça na hora de prestar contas com o Leão, a dica é começar a organizar toda a documentação necessária desde já, neste mês de janeiro. A ausência de documentos pode causar problemas na declaração e consequente fiscalização da malha fina.
Dicas para se antecipar na declaração de Imposto de Renda
Uma boa preparação e a antecipação podem evitar que, por exemplo, o contribuinte tenha que retificar o envio. Desde o ano passado, a Receita Federal disponibilizou uma espécie de rascunho do imposto para facilitar a vida dos declarantes. É possível já listar todos os gastos e enviá-los somente em março. Uma declaração feita mais cedo também ajuda a ter uma restituição mais rápida.Segundo o professor doutor em Economia Valcemiro Nossa, com o rascunho, será ainda mais fácil fazer a declaração. “Pelo que a Receita divulgou, esse rascunho já vai ser permanente. A cada documento novo para a declaração de 2016 você já pode lançar no rascunho e no final do ano está pronto para declarar”, disse.O professor também orienta sobre quais documentos já podem começar a ser guardados. “É bom começar a se precaver. O ano começou agora e é interessante fazer isso logo, olhar nas gavetas e checar os pagamentos. É preciso guardar os documentos de escolas dos dependentes, mas escolas formais, cursos de língua, por exemplo, não entram. Documentos de despesas médicas devem ser guardados para a declaração também”, explicou.Outros documentos, como comprovantes de pagamentos de aluguel, além do rendimento anual informado pela empregadora do contribuinte, também devem ser anexados à declaração. Veja os principais documentos necessários para declarar o Imposto de Renda:
- Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive de corretoras de valores;- Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadorias, pensões, etc;- Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas;- Informações e documentos de "Outras Rendas Percebidas" no exercício, tais como oriundas de pensão alimentícia, doações, heranças recebidas no ano, entre outras;- Resumo mensal do Livro Caixa com memória de cálculo do Carnê Leão;- Documentos comprobatórios de compra e venda de bens e direitos;- Informações e documentos de dívida ou ônus contraídos e/ou pagos no período;- Controle de compra e venda de ações, inclusive com apuração mensal do imposto;- Darfs de renda variável;Informações gerais necessárias:- Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja;- Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento;- Endereço atualizado;- Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue;- Atividade profissional exercida atualmente;