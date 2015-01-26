Dicas para economizar na compra do material escolar

Com o período de aulas voltando, as papelarias tendem a observar o aumento de demanda com pais em busca do material escolar. Por ser uma época em que os gastos também aumentam, em virtude dos impostos pagos no início do ano, a dica do Procon é prestar bastante atenção aos produtos, fazer um planejamento financeiro e ficar atento às armadilhas que cercam a lista de materiais escolares. As famílias que fazem uma pesquisa prévia antes das compras podem economizar até 30%, segundo o órgão de defesa do consumidor.

"A instituição de ensino não pode escolher marca do produto. Quando ela vincula a compra de determinada marca, a gente considera como venda casada. Porque ela vincula o serviço de educação à família comprar aquela determinada marca", explicou.Outra questão que deve ser observada é a exigência de materiais considerados de uso coletivo, que ferem o Código de Defesa do Consumidor (CFC). Produtos como papel higiênico, produto de limpeza, materiais de escritório, folha de papel A4, tesoura, algodão, palito de picolé e palito de churrasco, por exemplo, são considerados produtos de uso coletivo. Entretanto, há ressalvas quanto a essa questão, como alerta Carlos. "Por exemplo, a cola é um produto de uso coletivo, mas a depender da série da criança, ela acaba sendo flexibilizada. Uma criança pequena na escola tem uma utilização de cola muito grande, diferentemente de uma criança um pouco mais velha, que não vai ter quase nenhuma utilização de cola. Você pode ter dois filhos estudando na mesma escola, mas com listas de compras de materiais diferentes, porque em alguns casos, ao depender do grau de escolaridade da criança, o produto de uso coletivo acabam sendo flexibilizado ao uso singular", explicou.O Procon recomenda que, em caso de dúvidas, o pai entre em contato com o Procon de Vitória, pelo Fala Vitória no número 156, no site da Prefeitura de Vitória (www.vitoria.es.gov.br) ou pessoalmente no órgão.Para as famílias que querem economizar, a dica de Carlos Júnior é fugir dos produtos da moda, que têm preços bem mais elevados. De acordo com ele, geralmente, é possível encontrar um produto com as mesmas funções, ou até de melhor qualidade, por um preço bem mais acessível. Fazer as compras em grupo também pode ajudar na hora de conseguir um bom desconto.