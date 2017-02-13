Diante do medo com o caos na segurança pública capixaba, população se refugia em suas casas

Espírito Santo, 4 de fevereiro. Uma crise se instaura na segurança pública. Mulheres de policiais militares impedem a saída de PMs dos batalhões de todo o Estado. Sem o policiamento ostensivo, as ruas se transformam em um cenário de guerra.

Com medo a população se tranca. A aposentada Rita Aguiar, de 68 anos, não arrisca sair nem para conversar na porta de casa, como costumava fazer todos os dias pela manhã. “A gente tem medo, né! Até de colocar a cabeça para fora da janela. A sensação é de insegurança total”, relata.

No comércio da Grande Vitória e do interior, lojas foram arrombadas e as mercadorias saqueadas. Comerciante em Vila Velha há 38 anos, Roberto das Dores, diz nunca ter visto uma cena como esta. “Está todo mundo fechando as portas. Arrombaram pelo menos umas 5 lojas aqui no Centro. Eu nem sei o que fazer, isso é um terror. Nunca vi isso aqui”

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Os danos não são apenas contra o patrimônio, o bem mais precioso: a vida, começa a ser ameaçada. Criminosos fazem arrastões em diferentes cidades. Famílias se desesperam com roubos no trânsito, dentro dos shoppings e durante o dia em vias públicas.

Mortes violentas começam a ser registradas com muita intensidade. Os números sobem assustadoramente. Em 8 dias de paralisação da Polícia Militar foram contabilizados 137 homicídios.

Karina Souza, que mudou-se com a família do ABC paulista para Serra há um ano, perdeu o primo Lucas, de 22 anos, para a violência. “Um carro passou atirando, ele foi atingido por uma bala perdida no portão de casa e morreu”. A morte foi no domingo, dia 05, mas até terça-feira (7), o corpo ainda não tinha sido liberado. “A gente está aguardando para fazer o reconhecimento, mas está superlotado”.

Força-tarefa no DML

O DML ficou sobrecarregado e uma força-tarefa precisou ser montada para que os corpos fossem entregues para as famílias. Com uma senha na mão, o padeiro Alexa Barros, aguardava para enterrar o filho de 18 anos que foi morto a tiros em Vila Velha, no dia 7 de fevereiro. “Quando eu entrei para reconhecer o corpo encontrei ele no chão, junto com vários corpos. A situação está bem caótica. Me disseram que ele está na fila, mas não disseram quando vão liberar”.

Ao longo da semana, os protestos continuaram. Mulheres de policiais acusaram o governo de não estar dialogando. “O governo não ouve a gente. Não o escuta nossas reivindicações", disse uma delas.

Considerada ilegal, a Justiça determinou o fim da paralisação. O governador Paulo Hartung, na ocasião licenciado, classificou o movimento como uma chantagem. "É a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba, e cobrar resgate. Nem por aspecto ético se paga resgate, e nem a lei de responsabilidade fiscal permite isso", afirmou Hartung, emocionado.

O governador em exercício César Colnago, pede ajuda ao Governo Federal. "O secretário André tem conversado com essas mulheres, mas não chegamos a um acordo, por isso solicitamos ajuda ao Governo Federal, e homens das Forças Armadas já começam a chegar", aponta.