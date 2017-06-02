A série de reportagens nos veículos de comunicação da Rede Gazeta sobre o aumento do número de moradores de rua na Grande Vitória por conta da situação econômica do país será tema do próximo “Diálogos Rede Gazeta” nesta quarta-feira (07). Especialistas e autoridades vão discutir formas de abordagem e o que fazer em um debate que será transmitido pela rádio CBN e pelo portal Gazeta Online, direto do auditório da empresa.
O programa CBN Cotidiano especial contará com depoimentos dos próprios moradores de rua e dos repórteres André Falcão, Caique Dias, Raquel Lopes e Tatiana Moura, autores das matérias exibidas. O debate será mediado pelo âncora Fábio Botacin e pelo macroeditor de Cidades da Redação Multimídia, Geraldo Nascimento. “Diálogos Rede Gazeta” acontece de 15h às 17h, é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no link abaixo.
SERVIÇO
“Diálogos Rede Gazeta” debate situação de moradores de rua
Dia: 07 de junho / quarta-feira
Hora: 15h
Local: Auditório da Rede Gazeta