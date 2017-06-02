Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Debate Especial

"Diálogos Rede Gazeta" debate situação de moradores de rua

Grupo de especialistas vai discutir drama social na Grande Vitória

Publicado em 02 de Junho de 2017 às 10:28

Publicado em 

02 jun 2017 às 10:28
Moradores de rua em Vitória Crédito: Fernando Madeira A Gazeta
A série de reportagens nos veículos de comunicação da Rede Gazeta sobre o aumento do número de moradores de rua na Grande Vitória por conta da situação econômica do país será tema do próximo “Diálogos Rede Gazeta” nesta quarta-feira (07). Especialistas e autoridades vão discutir formas de abordagem e o que fazer em um debate que será transmitido pela rádio CBN e pelo portal Gazeta Online, direto do auditório da empresa.
O programa CBN Cotidiano especial contará com depoimentos dos próprios moradores de rua e dos repórteres André Falcão, Caique Dias, Raquel Lopes e Tatiana Moura, autores das matérias exibidas. O debate será mediado pelo âncora Fábio Botacin e pelo macroeditor de Cidades da Redação Multimídia, Geraldo Nascimento. “Diálogos Rede Gazeta” acontece de 15h às 17h, é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no link abaixo.
SERVIÇO
“Diálogos Rede Gazeta” debate situação de moradores de rua
Dia: 07 de junho / quarta-feira
Hora: 15h
Local: Auditório da Rede Gazeta
Clique aqui e inscreva-se gratuitamente!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados