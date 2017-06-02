“Diálogos Rede Gazeta” debate situação de moradores de rua

A série de reportagens nos veículos de comunicação da Rede Gazeta sobre o aumento do número de moradores de rua na Grande Vitória por conta da situação econômica do país será tema do próximo “Diálogos Rede Gazeta” nesta quarta-feira (07). Especialistas e autoridades vão discutir formas de abordagem e o que fazer em um debate que será transmitido pela rádio CBN e pelo portal Gazeta Online, direto do auditório da empresa.