A falta de insumos e medicamentos para o tratamento do diabetes foi motivo de denúncia no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por um grupo que faz o tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes também relatam que chegam a aguardar entre seis meses e um ano para conseguirem atendimento com especialistas.
Moradora de Colatina, Solange Rezende, que tem diabetes do tipo 1, reclama das dificuldades que enfrenta desde o início do ano para ter acesso aos remédios, que têm um custo de R$2 mil mensalmente. “Tem 60 dias hoje que não recebo nada que faz parte do meu tratamento, que são os descartáveis que receberia todo mês”, relatou.
Diabéticos denunciam falta de medicamentos e demora no agendamento de consultas
Já para João Tineli o maior problema é com o agendamento de consultas e marcação de exames. Segundo ele o setor de atendimento médico não atende as ligações. “Nossa reivindicação é que sejam garantidos os insumos e mais médicos para atender os pacientes, que esperam demais”, contou.
O Ministério Público Estadual também foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento desta edição não havia se manifestado.
No documento que formaliza a denúncia os pacientes sugerem a criação de um centro de referência aos diabéticos, com oferta de especialistas e medicamentos para os que sofrem com a doença. Mais de 170 pessoas que convivem com o distúrbio assinaram a denúncia, todas elas são atendidas pelo SAD - Serviço de Apoio e Assistência a Diabéticos da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
A entidade informou que o SAD é projeto de extensão universitária que tem como objetivo oferecer atendimento multidisciplinar aos portadores da doença. O programa faz atendimento a pacientes do SUS e, por conta da atual capacidade, não há previsão de abertura de vagas. A Santa Casa explica ainda, que o Serviço de Endocrinologia do hospital possui mais de 1000 pessoas cadastradas e realiza, em média, 160 atendimentos por mês. A instituição esclarece que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) é responsável pela compra da insulina e a distribui através do serviço de farmácia da Santa Casa aos pacientes do ambulatório e que não tem informações sobre a causa do desabastecimento.
A Gerência de Assistência Farmacêutica da Sesa nega que a distribuição dos insumos e dos medicamentos para o tratamento do diabetes esteja comprometida. A Secretaria de Estado da Saúde explicou que os agendamentos de consultas são feitos pelos municípios de acordo com a gravidade do caso.