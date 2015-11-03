A falta de insumos e medicamentos para o tratamento do diabetes foi motivo de denúncia no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por um grupo que faz o tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes também relatam que chegam a aguardar entre seis meses e um ano para conseguirem atendimento com especialistas.

Moradora de Colatina, Solange Rezende, que tem diabetes do tipo 1, reclama das dificuldades que enfrenta desde o início do ano para ter acesso aos remédios, que têm um custo de R$2 mil mensalmente. “Tem 60 dias hoje que não recebo nada que faz parte do meu tratamento, que são os descartáveis que receberia todo mês”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Diabéticos denunciam falta de medicamentos e demora no agendamento de consultas

Já para João Tineli o maior problema é com o agendamento de consultas e marcação de exames. Segundo ele o setor de atendimento médico não atende as ligações. “Nossa reivindicação é que sejam garantidos os insumos e mais médicos para atender os pacientes, que esperam demais”, contou.

O Ministério Público Estadual também foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento desta edição não havia se manifestado.

No documento que formaliza a denúncia os pacientes sugerem a criação de um centro de referência aos diabéticos, com oferta de especialistas e medicamentos para os que sofrem com a doença. Mais de 170 pessoas que convivem com o distúrbio assinaram a denúncia, todas elas são atendidas pelo SAD - Serviço de Apoio e Assistência a Diabéticos da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A entidade informou que o SAD é projeto de extensão universitária que tem como objetivo oferecer atendimento multidisciplinar aos portadores da doença. O programa faz atendimento a pacientes do SUS e, por conta da atual capacidade, não há previsão de abertura de vagas. A Santa Casa explica ainda, que o Serviço de Endocrinologia do hospital possui mais de 1000 pessoas cadastradas e realiza, em média, 160 atendimentos por mês. A instituição esclarece que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) é responsável pela compra da insulina e a distribui através do serviço de farmácia da Santa Casa aos pacientes do ambulatório e que não tem informações sobre a causa do desabastecimento.