Diabetes cresce 24% em 10 anos, aponta IBGE

Tratamento para diabetes Crédito: Agência Brasil

Uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que de 2008 a 2018 o diagnóstico do diabetes cresceu 24% entre brasileiros com 18 anos ou mais. Saltou de 6,2% para 7,7%. Entre mulheres esse índice é ainda maior. Atinge 8,1% da população feminina, contra 7,1% dos homens.

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O envelhecimento aumenta a prevalência da doença. Dos 45 aos 54 anos é de quase 10%, índice que salta para 23% aos 65 anos ou mais. Mas, afinal, o que pode está por trás desses números? A médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Flavia Tessarolo, falou sobre o tema na CBN Vitória deste sábado (02).