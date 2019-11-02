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Diabetes cresce 24% em 10 anos, aponta IBGE

Uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE mostra que de 2008 a 2018 o diagnóstico do diabetes cresceu 24% entre brasileiros com 18 anos ou mais.

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 12:37

Publicado em 

02 nov 2019 às 12:37
Tratamento para diabetes Crédito: Agência Brasil
Uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que de 2008 a 2018 o diagnóstico do diabetes cresceu 24% entre brasileiros com 18 anos ou mais. Saltou de 6,2% para 7,7%. Entre mulheres esse índice é ainda maior. Atinge 8,1% da população feminina, contra 7,1% dos homens.
Entrevista - Gabriela Martis - Flavia Tesarolo - 02-11-19.mp3
O envelhecimento aumenta a prevalência da doença. Dos 45 aos 54 anos é de quase 10%, índice que salta para 23% aos 65 anos ou mais. Mas, afinal, o que pode está por trás desses números?  A médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Flavia Tessarolo, falou sobre o tema na CBN Vitória deste sábado (02). 
Flavia destaca que a maioria dos casos de diabetes corresponde a diabéticos tipo 2 (90% dos casos), onde sedentarismo, sobrepeso e obesidade são fatores de risco importantes. O aumento do número de diabéticos é uma tendência mundial, e acompanha a epidemia de obesidade no mundo todo. Hábitos de vida pouco saudáveis, como aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, com menor consumo de alimentos naturais, sedentarismo, estresse da vida moderna são alguns fatores que contribuem para a epidemia de obesidade e consequentemente de diabetes. Confira!

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