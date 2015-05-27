Além dos benefícios à saúde, praticar atividade física ganhou um estímulo a mais nesta quarta-feira (27) em Vitória, Vila Velha e Linhares. Os três municípios participam do Dia do Desafio, enfrentando outras cidades do país e do mundo para ver qual tem mais habitantes praticando exercícios. Qualquer tipo de atividade, como uma simples caminhada, pode ser registrada e contabilizada na disputa.

Your browser does not support the audio element. Dia do Desafio mobiliza municípios capixabas para a prática de exercícios

Na edição deste ano do Dia do Desafio, a capital Vitória compete com Itaquaquecetuba, do interior de São Paulo. Já Vila Velha mede forças com a cidade peruana de La Libertad Trujillo, enquanto Linhares concorre com Plaza, cidade de Cuba.

As prefeituras de cada município participante são responsáveis por registrar e contabilizar as atividades. Qualquer morador pode fazer uma atividade, por no mínimo 15 minutos, e ligar para a Prefeitura fazer a contagem. Em Vitória, atividades específicas para o dia foram realizadas na Praia de Camburi.

A aposentada Laurita Alves, de 77 anos, pratica exercícios diariamente, independente do Dia do Desafio, e esbanja boa forma e animação, dando exemplo para os mais jovens. “Jogo vôlei, faço yoga, ginástica, circuito. É muito bom, de segunda a sexta faço atividade. Depois que comecei a fazer exercício, minha saúde melhorou muito”, disse.

A microempresária Neide Marçal, de 50 anos, também participou do Dia do Desafio e confia que Vitória saia vencedora. “Eu já tinha participado do desafio no ano passado e hoje fui pega de surpresa e adorei, as atividades foram muito boas. Meu objetivo é fazer atividade física todo dia, ficar viciada em exercícios”, contou.

No ano passado, segundo o coordenador do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) de Vitória, Leonardo Vieira, 138 mil pessoas, o que representa 42% da população da capital, participaram do desafio. A intenção é manter a média neste ano.

“Qualquer atividade física pode ser registrada. Se você subir as escadas do seu prédio, fez uma caminhada na praia, no parque, pode registrar com a gente”, explicou.