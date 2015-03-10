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Dia de sanção da Lei do Feminicídio é marcado por marcha de mulheres

Lei que torna assassinato de mulheres um crime hediondo é conquista de momentos sociais, afirma Fórum das Mulheres do Espírito Santo

Publicado em 09 de Março de 2015 às 21:20

Publicado em 

09 mar 2015 às 21:20
Mulheres de diversos movimentos sociais realizaram a 'Marcha Mulheres em Luta', na tarde desta segunda-feira (9), em Vitória. Com cartazes e bandeiras, o grupo pediu o fim da violência contra as mulheres, igualdade de gênero e políticas públicas destinadas ao público feminino. A marcha foi organizada pelo Fórum de Mulheres do Espírito Santo. A concentração ocorreu na Praça Costa Pereira, no Centro de Capital. As mulheres caminharam até o Palácio Anchieta onde entregaram uma carta com reivindicações ao governo.De acordo com Mariana Gava, do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo (8) é uma data de lutas, pois não há o que comemorar. Ela lembrou que muitas mulheres são vítimas de violência simplesmente pelo fato de serem do sexo feminino.
Dia de sanção da lei do Feminicídio é marcado por marcha de mulheres
 FeminicídioA presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou a Lei do Feminicídio nesta segunda. A iniciativa transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. Para Mariana Gava, a lei foi uma conquista dos movimentos feministas.“É uma conquista do movimento de mulheres transformar o feminicídio em crime hediondo. A mulher não pode ser assassinada ou sofrer algum tipo de violência por ser mulher e é isso que acontece hoje, basta ser mulher para estar exposta a violência e ser morta pelos seus companheiros, como vemos diariamente no nosso Estado”, avaliou.
Foto: Patrícia Scalzer - Foto: Patrícia Scalzer"/>
Ações do EstadoNa semana passada, o governo do Estado anunciou medidas que serão adotadas nos casos de violência contra a mulher. Entre as ações estão o uso de tornozeleiras eletrônicas, ampliação das visitas tranquilizadoras e cursos para agressores. Segundo Mariana Gava, essas ações não são efetivas, pois, não evitam que mulheres sejam agredidas. O Fórum de Mulheres do Espírito Santo defende ações de prevenção à violência doméstica.“Defendemos campanhas educativas, com propagandas na TV e campanha nas escolas falando sobre a violência contra as mulheres. Muitas crianças vivem a violência dentro de casa e isso precisa ser discutido desde a infância”, disse.A carta de reivindicação entregue no Palácio Anchieta tem reivindicações para as mulheres do campo e da cidade, respeitando as diversidades de cada uma. Também foi anexada a carta o Plano estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado.

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