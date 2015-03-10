Mulheres de diversos movimentos sociais realizaram a 'Marcha Mulheres em Luta', na tarde desta segunda-feira (9), em Vitória. Com cartazes e bandeiras, o grupo pediu o fim da violência contra as mulheres, igualdade de gênero e políticas públicas destinadas ao público feminino. A marcha foi organizada pelo Fórum de Mulheres do Espírito Santo. A concentração ocorreu na Praça Costa Pereira, no Centro de Capital. As mulheres caminharam até o Palácio Anchieta onde entregaram uma carta com reivindicações ao governo.De acordo com Mariana Gava, do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo (8) é uma data de lutas, pois não há o que comemorar. Ela lembrou que muitas mulheres são vítimas de violência simplesmente pelo fato de serem do sexo feminino.

Your browser does not support the audio element. Dia de sanção da lei do Feminicídio é marcado por marcha de mulheres

FeminicídioA presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou a Lei do Feminicídio nesta segunda. A iniciativa transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. Para Mariana Gava, a lei foi uma conquista dos movimentos feministas.“É uma conquista do movimento de mulheres transformar o feminicídio em crime hediondo. A mulher não pode ser assassinada ou sofrer algum tipo de violência por ser mulher e é isso que acontece hoje, basta ser mulher para estar exposta a violência e ser morta pelos seus companheiros, como vemos diariamente no nosso Estado”, avaliou.

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