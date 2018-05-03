A comerciante Sandra Nichio tem uma loja de roupas em Vila Velha, no bairro da Glória Crédito: Eduardo Dias

No comércio, há sinais de recuperação econômica nos últimos meses. Mas é a chegada do Dia das Mães que gera expectativa de aumento nas vendas para os lojistas. A data será comemorada no próximo dia 13 e a Federação do Comércio do Espírito Santo espera um aumento de até 4% nas vendas, na comparação com o ano passado.

De acordo com o diretor da Fecomércio, José Antônio Pupim, os melhores resultados devem acontecer nas vendas de roupas, calçados e cosméticos. Pupim também destacou que o peso emocional do Dia das Mães faz com que a média do preço dos presentes seja mais alta. A Fecomércio faz uma projeção de que a maior parte dos presentes fique entre R$ 100 e R$ 150.

Your browser does not support the audio element. Dia das Mães, roupas, calçados e cosméticos são apostas do comércio

"Nós sabemos que o Dia das Mães é o segundo melhor dia de vendas do ano, perdendo somente para o Natal. Quando se trata de presentear a mãe envolve sentimento. Nessa hora o consumidor fica mais disposto a gastar um pouco mais", avaliou o representante da Fecomércio.

A melhora na expectativa já reflete no estabelecimento da comerciante Sandra Nichio, que tem uma loja de roupas no bairro da Glória, em Vila Velha. Ela garante que já reforçou o estoque e diz que o Dia das Mães tem uma quantidade de vendas igual ao período do Natal. Sandra ainda garante que muitos filhos não se importam de comprar um presente de valor um pouco mais alto para as mães.

"Quando é para a mãe, geralmente, os filhos não reparam muito o valor da mercadoria. Querem presentear com com presentes para a mãe ficar satisfeita e feliz", disse a comerciante.

Também no bairro da Glória, Débora Rodrigues é gerente de uma loja de cosméticos. Ela também confia em boas vendas para o Dia das Mães.

"Geralmente aqui na loja os filhos procuram perfumes, hidratantes e kits da maquiagem, aí eles montam maletas. Tem uma saída muito boa, o comércio fica um pouco melhor nessa época de Dia das Mães", explicou a gerente da loja de cosméticos.