Dia das Mães é aposta do comércio para recuperar vendas em queda

"Até porque o primeiro quadrimestre não é dos melhores. É uma expectativa moderada. Mesmo com essa expectativa de melhora com os meses anteriores, ela deverá ser bem inferior ao período do ano passado", afirmou.Por ser uma data representativa para as famílias brasileiras, José Lino Sepulcre acredita que os consumidores vão ajustar seu orçamento para poder presentear as mães. Para estimular os consumidores, os comerciantes vão apelar para as promoções. "Existe uma tendência de dar presentes para a mães. Estamos ofertando facilidades que até então nunca houve. Ou seja, preços bastante abaixo dos praticados, com descontos especiais, parcelamento em até 6 vezes sem juros. Esse é o modelo inicial que se pretende fazer", revelou.Mesmo com a estratégia adotada pelo mercado, o consumidor está reticente em realizar as compras. Com as taxas de juros do cartão de crédito altas e a incerteza do mercado de trabalho, em alguns lares a comemoração irá se restringir a cumprimentos e uma confraternização, como conta a passadeira Angélica Rodrigues, 35 anos. "Vou deixar passar, porque está tudo muito caro. Não vou poder comprar presente nem pra sogra, nem para mãe. Vai ser só abraço e beijo", afirmou.A dona de casa, Márcia Teixeira, 42 anos, também alega que o orçamento familiar está apertado e contado na ponta do lápis, não restando espaço para as lembrancinhas. "Este ano não vou comprar nada. Não tem condições. O dinheiro dá só para as contas e fazer o supermercado. Não dá para tirar nada", contou.Mesmo apertado, o auxiliar de funilaria William Marcelo Bessa, 26 anos, não quer perder a tradição. Mas relata que para este ano só dá para reservar R$ 50 para o presente. "Vai ser bem simples. A gente que tem criança pequena, tem que ser uma lembrancinha bem pequeninha, um preço acessível para não passar em branco", explicou.Os segmentos de perfumaria e artigos de uso pessoal e doméstico devem apresentar as melhores vendas, segundo o presidente da Fecomércio. A expectativa é que nesses segmentos o aumento atinja a casa dos 7,5%.