Dia da Pessoa com Deficiência tem atividades físicas em Vitória

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física foi comemorado com muitas opções de atividades físicas para quem foi ao Tancredão, em Vitória, na manhã deste domingo (3). Basquete, futebol e várias outras brincadeiras disponíveis para crianças e adultos com algum tipo de deficiência.

Your browser does not support the audio element. Dia da Pessoa com Deficiência é marcado de atividades físicas em Vitória

O evento teve ainda a presença do jogador capixaba de basquete 3x3, Alessandro Casé, campeão mundial da modalidade. Além dos esportes, teve teatro de fantoches e orientação da OAB-ES para pais, sobre os direitos da criança com deficiência.

João Luiz Salles é deficiente visual depois ter tido uma doença, há cerca de 13 anos. Hoje ele coordena o Fórum Permanente de Discussão do Paradesporto e acredita que o esporte é uma das maneiras de incluir qualquer pessoa que tem deficiência, em menor ou maior grau. Ele cita exemplo de campeões capixabas, como Daniel Mendes e Renata Bazone, do atletismo para cegos.

“O esporte é uma das primeiras oportunidades que surgem para a pessoa daquele luto e abre uma oportunidade de passar a ter uma relação, uma valorização, melhora a autoestima e acaba promovendo saúde”, explica

O secretário de esportes e lazer de Vitória, Wallace Valente, organizou o evento e acredita que o esporte seja muito mais que apenas competição para quem tem deficiência e ajuda até na autoestima.

“É uma interação, uma afetividade, aprender a respeitar o outro e se desinibir. São várias situações. A tolerância precisa aumentar, assim como os respeito às diferenças. Precisamos avançar muito ainda nos direitos e na acessibilidade”, analisou.