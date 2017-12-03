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INCLUSÃO

Dia da Pessoa com Deficiência tem atividades físicas em Vitória

Em Vitória são aproximadamente 700 pessoas com algum tipo de deficiência praticando esportes

Publicado em 03 de Dezembro de 2017 às 14:03

Publicado em 

03 dez 2017 às 14:03
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física foi comemorado com muitas opções de atividades físicas para quem foi ao Tancredão, em Vitória, na manhã deste domingo (3). Basquete, futebol e várias outras brincadeiras disponíveis para crianças e adultos com algum tipo de deficiência.
Dia da Pessoa com Deficiência é marcado de atividades físicas em Vitória
O evento teve ainda a presença do jogador capixaba de basquete 3x3, Alessandro Casé, campeão mundial da modalidade. Além dos esportes, teve teatro de fantoches e orientação da OAB-ES para pais, sobre os direitos da criança com deficiência.
João Luiz Salles é deficiente visual depois ter tido uma doença, há cerca de 13 anos. Hoje ele coordena o Fórum Permanente de Discussão do Paradesporto e acredita que o esporte é uma das maneiras de incluir qualquer pessoa que tem deficiência, em menor ou maior grau. Ele cita exemplo de campeões capixabas, como Daniel Mendes e Renata Bazone, do atletismo para cegos.
“O esporte é uma das primeiras oportunidades que surgem para a pessoa daquele luto e abre uma oportunidade de passar a ter uma relação, uma valorização, melhora a autoestima e acaba promovendo saúde”, explica
O secretário de esportes e lazer de Vitória, Wallace Valente, organizou o evento e acredita que o esporte seja muito mais que apenas competição para quem tem deficiência e ajuda até na autoestima.
“É uma interação, uma afetividade, aprender a respeitar o outro e se desinibir. São várias situações. A tolerância precisa aumentar, assim como os respeito às diferenças. Precisamos avançar muito ainda nos direitos e na acessibilidade”, analisou.
Só no município de Vitória são aproximadamente 700 pessoas com algum tipo de deficiência praticando esportes cadastradas na prefeitura.

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