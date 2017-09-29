"Dia D" oferece vagas para pessoas com deficiência na Capital

Conseguir emprego não está fácil, em momento de crise. E quem tem alguma deficiência, sofre mais ainda com a situação, pelo número baixo de vagas encontradas. Quem está em busca de emprego, conseguiu uma opção a mais nesta sexta-feira (29), no “Dia D da Integração Social e Profissional das Pessoas com Deficiência”, no bairro Segurança do Lar, em Vitória.

No total, são 65 vagas oferecidas durante todo o dia, em várias áreas, como assistente administrativo, repositor de mercadorias e balconista. Josemar Soares de Souza, de 46 anos, está em busca de emprego, há seis meses, quando perdeu o trabalho como auxiliar administrativo. Ele disse que já passou por 14 empresas, mas até agora não conseguiu nada.

"Conseguir é mais difícil. Quando tem a especificidade, como no meu caso que sou cadeirante, é um pouco mais difícil porque as empresas não estão preparadas. As grandes empresas sempre alegam que não tem estrutura”, lamenta.

José Carlos Cardoso, de 23 anos, trabalhou como técnico operatório há até quatro anos atrás, quando sofreu um acidente de moto. Hoje o braço esquerdo ainda está imóvel. Enquanto tenta se recuperar, com cirurgias, ele também precisa de um emprego. “Nessa situação minha fica difícil porque só posso mover um braço. Esse aqui não tem jeito mais. Então é complicado, porque a maioria dos empregos são para pegar peso. Mas o que vier estou 'pegando', porque quero trabalhar”, explica.

Dia D oferece oportunidade em Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Segundo o Sine da Capital, cerca de 80 vagas surgem por mês na Grande Vitória. Mesmo diante das dificuldades apontadas pelas pessoas com deficiência física, o gerente de encaminhamento ao mercado de trabalho, Robson Brandão Neves, declara que as oportunidades existem. “Cabe ao Sine também captar as vagas para esse público. Mas tem surgido sim as oportunidades. Hoje a gente tem mais de 50 vagas para esse público, que podem aumentar com a evolução do público”, pondera.