Vacinação em unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

No Dia D de vacinação contra a gripe, ocorrido neste sábado (04), os idosos estiveram entre os primeiros que chegaram às unidades de saúde da Grande Vitória. A movimentação foi tranquila e sem grandes filas para quem procurou por atendimento. No Estado, a campanha de vacinação é realizada nos 78 municípios e segue até o dia 31 de maio.

Your browser does not support the audio element. Dia D - idosos marcam presença nas unidades de saúde da Grande Vitória

A aposentada Lúcia Maria Silva de Faria, 69 anos, esteve com esposo, Luiz Carlos Homem de Faria, 67, na Unidade de Saúde da Praia do Suá, em Vitória, e não enfrentou problemas com relação ao atendimento. "Foi muito rápido, tranquilo, e eu decidi vir cedo para resolver essa questão da vacinação logo", explicou.

Euzenir da Costa Cardoso, 62 anos Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

Euzenir da Costa Cardoso, 62 anos, foi outra aposentada que aproveitou o Dia D para se vacinar. "Durante a semana nosso tempo é bem mais corrido. Então, já decidi vir no sábado e me vacinar. Temos que manter a saúde em dia", explicou.

PREVENÇÃO

Em Vila Velha, a movimentação também foi tranquila na manhã deste sábado. De acordo com a gerente da unidade de saúde de Vila Nova, Leny Ventura, a mensagem que deve chegar à população é que a vacinação evita possíveis complicações à saúde. "A importância da campanha é a redução da mortalidade relacionada ao vírus e infecções do Influenza. A vacinação evita internações e precisamos de estar focados. E não só da vacina, mas também de lavar as mãos porque isso auxilia muito na questão da infecção", alerta. Ela também fez o alerta que integrantes do público-alvo da campanha, como professores, não se esqueçam de se vacinar.

Franceyla Gomes de Arruda Negreli, 33 anos, profissional da saúde que atua na área de radiologia, foi outra que procurou por atendimento no sábado na unidade de Coqueiral de Itaparica. Por atuar, justamente, na área da saúde, ela destaca que dá atenção diferenciada a eficácia da prevenção por meio da vacina.

Público-alvo

Devem receber a dose da vacina crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos; grávidas; puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; professores das escolas públicas e privadas; povos indígenas; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.