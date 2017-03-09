Neste sábado (11) será realizado o Dia D de vacinação contra febre amarela. Na Grande Vitória, a estimativa é que cerca de 113 mil pessoas sejam imunizadas. Em Cariacica e Vitória, os idosos terão atendimento médico para emissão de laudo para a vacina.

Vitória pretende imunizar 23 mil pessoas durante o Dia D, em seis pontos de vacinação. Os idosos que não se imunizaram e precisam do laudo para receber a vacina podem conseguir o atendimento médico neste sábado, nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Santo Antônio, Conquista/Nova Palestina e Andorinhas. Para garantir a consulta, o agendamento deve ser feito até esta sexta-feira (10), na unidade de saúde mais próxima do morador.

Your browser does not support the audio element. Dia D de vacinação contra febre amarela deve imunizar mais de 110 mil

Em Cariacica, o mutirão deste sábado será novamente no estádio Kleber Andrade. O município estima que 20 mil pessoas sejam imunizadas. No local haverá médicos que vão avaliar e fornecer laudo para quem tem mais de 60 anos.