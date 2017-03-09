Neste sábado (11) será realizado o Dia D de vacinação contra febre amarela. Na Grande Vitória, a estimativa é que cerca de 113 mil pessoas sejam imunizadas. Em Cariacica e Vitória, os idosos terão atendimento médico para emissão de laudo para a vacina.
Vitória pretende imunizar 23 mil pessoas durante o Dia D, em seis pontos de vacinação. Os idosos que não se imunizaram e precisam do laudo para receber a vacina podem conseguir o atendimento médico neste sábado, nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Santo Antônio, Conquista/Nova Palestina e Andorinhas. Para garantir a consulta, o agendamento deve ser feito até esta sexta-feira (10), na unidade de saúde mais próxima do morador.
Dia D de vacinação contra febre amarela deve imunizar mais de 110 mil
Em Cariacica, o mutirão deste sábado será novamente no estádio Kleber Andrade. O município estima que 20 mil pessoas sejam imunizadas. No local haverá médicos que vão avaliar e fornecer laudo para quem tem mais de 60 anos.
Na Serra 30 mil doses da vacina contra febre amarela vão estar disponíveis nas unidades de saúde. Em Vila Velha, serão 40 mil doses, distribuídas em 11 pontos de vacinação. Tanto em Vila Velha, quanto na Serra, os idosos que quiserem se vacinar precisam levar o laudo médico.