Dia D contra o sarampo tem movimentação tranquila nos postos de saúde

O movimento nos postos de saúde no "Dia D" de vacinação contra o sarampo na Grande Vitória, na manhã deste sábado (19), foi tranquilo e sem a presença de grandes filas. Os postos estarão abertos até as 17h, e segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), as 493 salas de vacinas do Espírito Santo estão participando. A campanha tem como objetivo vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade que ainda não foram imunizadas ou que estejam com o cartão de vacina incompleto.

Quem aproveitou o sábado para levar o filho para ser vacinado foi a Bruna Alves, de 26 anos. Ela levou o filho, Miguel Alves de Oliveira, de quatro anos, para ser vacinado na unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, logo cedo.

Para ela, o sábado é um dia mais tranquilo já que durante a semana os compromissos por conta do trabalho costumam apertar a agenda. "Vim hoje, principalmente, porque é o 'Dia D' e segundo porque durante o dia de semana eu não tenho tempo porque eu cuido de uma pessoa idosa. Então, o dia de hoje, foi ótimo pra mim", explicou.

A Eurides Rodrigues Guimarães, de 44 anos, também levou o filho Davi, de um ano para ser vacinado. Para ela, garantir a prevenção do filho é a prioridade. "É um dia mais tranquilo e com a possibilidade dos pais trazerem seus filhos", explicou.

A Coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis informou que a campanha de vacinação contra o sarampo é seletiva, ou seja, estão comparecendo às unidades básicas de saúde e postos volantes somente as pessoas com filhos de seis meses a menores de cinco anos que não foram vacinados ou estão com cartão de vacinação incompleto. "Quando ocorre vacinação indiscriminada, o movimento de pessoas é mais expressivo", explicou a Coordenação, por meio de nota.

MENINGITE C E HPV

Paralelamente à Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo, voltada ao público infantil, o Espírito Santo tem ofertado vacinas contra a Meningite C e HPV para crianças e adolescentes, visando a aumentar a cobertura vacinal deste público-alvo.

A vacina contra a Meningite C está disponível para meninos e meninas de 11 anos a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e a vacina HPV para meninos de 11 anos a menores de 15 anos e meninas de nove anos a menores de 15 anos.