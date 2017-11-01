Dezoito veículos são roubados por dia no Espírito Santo

Cerca de 18 carros foram roubados por dia no Espírito Santo em 2016. Segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, houve 6.503 crimes como esses no território capixaba, 472 a mais que em 2015.

No ano passado, 3.392 veículos foram roubados e outros 3.111 foram furtados no Espírito Santo. Os carros mais visados pelos bandidos, segundo informações do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros do Espírito Santo (Sincor-ES), são os modelos HB20 e Onix.

De acordo com o diretor do Sincor-ES, Renê Neves Farias, esses veículos têm seguros mais caros. “Se pegarmos um carro de mesmo valor, mas de modelo diferente, e fizermos uma comparação entre o ano passado e este ano, vamos perceber que o percentual de aumento não foi tão grande, mas o HB20 e o Onix tiveram aumento razoável.”

De acordo com o diretor do sindicato, as cidades de Cariacica e de Serra tiveram reajustes mais significativos por conta da quantidade de roubos e furtos de veículos praticados nesses municípios. O percentual de aumento nesses lugares não foi informado.

OUTRO LADO

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) informou que de acordo com o Anuário, o Espírito Santo teve redução no número de furtos entre 2015 e 2016. Disse também que as taxas estão abaixo da média nacional, sendo as menores da Região Sudeste.