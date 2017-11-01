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Dezoito veículos são roubados por dia no Espírito Santo

Os carros mais visados pelos bandidos, segundo informações do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros do Espírito Santo (Sincor-ES), são os modelos HB20 e Onix

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 20:04

Publicado em 

01 nov 2017 às 20:04
Cerca de 18 carros foram roubados por dia no Espírito Santo em 2016. Segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, houve 6.503 crimes como esses no território capixaba, 472 a mais que em 2015.
No ano passado, 3.392 veículos foram roubados e outros 3.111 foram furtados no Espírito Santo. Os carros mais visados pelos bandidos, segundo informações do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros do Espírito Santo (Sincor-ES), são os modelos HB20 e Onix.
De acordo com o diretor do Sincor-ES, Renê Neves Farias, esses veículos têm seguros mais caros. “Se pegarmos um carro de mesmo valor, mas de modelo diferente, e fizermos uma comparação entre o ano passado e este ano, vamos perceber que o percentual de aumento não foi tão grande, mas o HB20 e o Onix tiveram aumento razoável.”
De acordo com o diretor do sindicato, as cidades de Cariacica e de Serra tiveram reajustes mais significativos por conta da quantidade de roubos e furtos de veículos praticados nesses municípios. O percentual de aumento nesses lugares não foi informado.
OUTRO LADO
A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) informou que de acordo com o Anuário, o Espírito Santo teve redução no número de furtos entre 2015 e 2016. Disse também que as taxas estão abaixo da média nacional, sendo as menores da Região Sudeste.
Contudo, deve-se ressaltar que em 2015 e em 2016 as taxas de recuperação de veículos furtados e roubados no Espírito Santo foram bastante satisfatórias: 64% na média do ano de 2015 e 72% na média do ano de 2016, com um recorde de 86% de recuperação em junho de 2016 (melhor índice da série histórica desde 2012).

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