Dezenas de jovens 'invadem' terminal e não pagam passagens

A insegurança nos ônibus da Grande Vitória não é algo recente e foi motivo de várias paralisações de rodoviários recentemente. Uma outra situação, no entanto, tem assustado os empregados do setor e passageiros durante o final de semana. Um vídeo gravado por rodoviários mostra dezenas de jovens passando de graça pelo portão de entrada dos ônibus do Terminal de São Torquato, em Vila Velha, longe do acesso dos usuários do sistema por meio de uma roleta. (Veja o vídeo abaixo)

As imagens foram gravadas no início da manhã do último domingo (06), de acordo com os trabalhadores. A filmagem foi parar em uma rede social, sendo compartilhada e comentada por várias vezes. Alguns usuários da rede se arriscaram a comentar, na própria postagem do vídeo, que haveria mais de 100 jovens atravessando uma área reservada ao tráfego dos coletivos. O diretor de patrimônio do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Silvio Carlos Oliveira, afirma que a situação é corriqueira.

“Eles não pulam roleta, eles passam pelo portão. E nisso o trabalhador fica com medo. De vez em quando tem briga também. Se eles não pagam passagem, o problema é deles. Estamos preocupados com a segurança dos trabalhadores e principalmente dos passageiros”, disse.

Silvio garante que o sindicato têm enviado ofícios à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) e à Polícia Militar. Segundo ele, há casos de depredação nos terminais, além de brigas entre os próprios participantes de bailes clandestinos. “Queria pedir ao Estado e ao poder público, pois os trabalhadores não aguentam mais essa situação. Nossos colegas reclamam praticamente todo final de semana e as autoridades ficam fazendo vista grossa”, afirmou.

Ceturb e Sesp

A Rádio CBN procurou e questionou a Ceturb e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) a respeito do acesso em massa de jovens ao Terminal de São Torquato, que segundo os trabalhadores no local utilizaram coletivos sem pagar passagem. A Sesp informou que a Polícia Militar não foi acionada e que não há qualquer tipo de crime referente ao fato informado pelos rodoviários.