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DESPERDÍCIO

Dez toneladas de hortaliças e frutas vão parar no lixo todos os dias no Espírito Santo

Imperfeições fazem com que alimentos nem cheguem ao comércio na Grande Vitória, de acordo com a Ceasa

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 21:37

Publicado em 

15 jun 2015 às 21:37
Todos os dias, cerca 15 toneladas de alimentos entre hortaliças e frutas são descartadas na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). Desse total, aproximadamente cinco toneladas são doadas e o restante, 10 toneladas, vão parar no lixo. Os alimentos estão bons para o consumo, porém, são descartados por causa de pequenas imperfeições.O atrito das frutas durante o transporte, uma fruta que amassou porque caiu no chão, uma penca de banana que já está madura, uma batata que está muito grande ou um inhame que não cresceu. Tudo isso serve de motivo para o descarte.
Dez toneladas de hortaliças e frutas vão parar no lixo todos os dias no Espírito Santo
De acordo com o diretor-presidente da Ceasa, José Carlos Buffon, hoje em dia o consumidor está muito exigente e não compra frutas e verduras que estão com alguma imperfeição na casca. Um pequena pinta torna o produto sem valor comercial.
“São produtos de boa qualidade, só que a imagem dele fica deteriorada. O consumidor quer comprar um produto em que houve cuidado no transporte e na embalagem. Acabamos perdendo muito com isso”, disse à Rádio CBN Vitória.
Programa de doação
Porém, nem tudo que é descartado vai parar no lixo, por mês, mais de 144 toneladas de alimentos são doados para 112 instituições de caridades da Grande Vitória, e alguns municípios do interior do Estado, por meio do Programa “Mesa Brasil Sesc-ES/Banco Ceasa-ES de Alimentos”. Mais de 22 mil pessoas são atendidas pelo programa.
Paralelamente, a Ceasa estuda formas de evitar o desperdício dos alimentos vão parar em pleno aterro sanitário. “Podemos dar uma melhor destinação para esse resíduo e a partir dele gerar adubos”, contou. A Ceasa funciona de segunda a sábado. Diariamente são comercializados cerca de 45 toneladas de alimentos.

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