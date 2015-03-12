Uma a cada 10 pessoas sofre de doença renal crônica (DRC) no Brasil. Só no Espírito Santo, cada uma das 17 clínicas de hemodiálise recebe, em média, 200 pacientes para hemodiálise. O número elevado de doentes preocupa especialistas, que no Dia Mundial do Rim, lembrado nesta quinta-feira (12), alertam sobre a importância de cuidar da parte do corpo que é responsável por filtrar o sangue.Hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco que podem levar à falência dos rins. Além disso, essa doença está relacionada à doença cardiovascular, responsável por cerca de 30% de todas as mortes no mundo, segundo o nefrologista Rodrigo Klein.

Your browser does not support the audio element. Dez por cento dos brasileiros são doentes renais crônicos

"A doença renal crônica (DRC) por si só é fator de risco para a (doença) cardiovascular. E os pacientes que têm a DRC têm um risco de morbidade cardiovascular aumentado. A chance de ter um enfarto e um acidente vascular cerebral muito maior", afirmou em entrevista a Rádio CBN Vitória.

Foi por causa da hipertensão que o pedreiro João Batista dos Santos, 51 anos, descobriu há 17 que tinha problemas nos rins. "Eu trabalhava e cheguei em casa um dia e comecei a passar muito mal. Fui medir (sic) minha pressão e estava 22 por 18. Eu fui no médico em Belo Horizonte e, quando cheguei lá, meu rim já tinha parado por causa da pressão alta. Eles me trouxeram de volta para Vitória e comecei a fazer hemodiálise", explicou.

João Batista afirma que mantém os mesmos hábitos alimentares e atividades de antigamente, mas que sente refém do tratamento. "Você vira prisioneiro de você mesmo. Eu faço hemodiálise três vezes por semana, durante quatro horas. Mas eu sou normal, trabalho, jogo bola, pesco, como de tudo, mas tomo todos os remédios direitinho. Uma coisa que eu não deveria fazer: eu bebo, tomo minha cervejinha. Mas se você olhar para mim, não acha que faço hemodiálise", afirmou.

Exames de rotina e uma vida regrada são as bases para manter a saúde dos rins em dia. Nos estágios iniciais, o paciente praticamente não tem sintomas relacionados a problemas renais, só relacionados a outras complicações de saúde, segundo Rodrigo Klein.

"Nessa fase é importante saber se essa pessoa é do grupo de risco e fazer uma avaliação com o clínico geral para fazer um teste simples, chamado de creatinina, ou um teste simples de urina a gente consegue detectar se você tem algum problema, se você tem a doença ou se estar sob um risco maior de desenvolvê-la. E os sintomas em si só surgir numa fase mais tardia", afirmou.