Dez por cento da frota capixaba têm IPVA atrasado

"O prejuízo é natural e direto. Se você não tem receita, você não pode realizar despesa. No momento que você orça uma receita e ela não se realiza, há prejuízos nos gastos com saúde, educação e com serviços públicos essenciais que estão orçados na nossa LDO como possíveis gastos em função da realização de receita. Você prejudica a população como um todo. Vale ressaltar que o IPVA é dividido entre o governo e as prefeituras onde o veículo está licenciado. Então, você prejudica tanto o trabalho do Estado quanto do município", explicou.A cidade de Vitória é a campeã de arrecadação, com previsão de R$ 80 milhões. O município que menos arrecada é Divino de São Lourenço com previsão de R$ 243 mil.Em fevereiro, os proprietários que possuem débitos no IPVA desde 2010 começaram a ser notificados pelo órgão. Esses contribuintes estão sujeitos a penalidades mais graves, podendo ter o CPF negativado e até mesmo bens penhorados, segundo o subsecretário. "Eles estão sujeitos inclusive a uma penalidade mais alta. Podem ter os veículos apreendidos no trânsito por documentação irregular, ter a dívida incluída em protesto. Estão sujeitos à execução fiscal. Gera uma série de desconfortos criada para o contribuinte que insiste em não pagar o IPVA", explicou.Quitar os débitos referentes ao imposto é um processo simples: a DUA-Detran pode ser emitida no site da Secretaria Estadual da Fazenda (www.sefaz.es.gov.br), no site do Detran/ES (www.detran.es.gov.br), ou em uma Agência da Receita Estadual. O débito atualizado pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que a parcela seja superior a R$ 134,35.Nesta quarta-feira (1º), o IPVA começa a ser cobrado dos proprietários de veículos com placas de final 1 a 5. Já as placas com final de 6 a 0 irão recolher o IPVA a partir do dia 4 de maio. Esses contribuintes podem dividir os valores em até duas vezes. Ônibus, micro-ônibus e caminhões iniciaram o recolhimento do imposto em março e vão até o mês de agosto, podendo parcelar os valores exigidos em até oito vezes. Para todos os contribuintes, há ainda a opção do pagamento em cota única, com desconto de 5%. Os Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs) já foram enviados para os endereços registrados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Portadores de deficiência física e proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação que se encontram em circulação podem pedir isenção à Secretaria da Fazenda.