Os amantes de corridas de rua já podem anotar na agenda a data das Dez Milhas Garoto e a Corrida Garotada: 16 de agosto. As inscrições começam nesta quarta-feira (24), pela internet e com preço promocional. Ao todo são 10 mil vagas, dois mil a mais do que o ano passado. Dessas, 9 mil serão para as Dez Milhas e mil para a Garotada. Além do número recorde para participantes, para suas 26ª e 14ª edição, respectivamente, as duas competições vão sofrer alterações em seus percursos, além de trazerem novidades na premiação, que será cumulativa. A prova será realizada justamente no dia que a fábrica de chocolates completa 86 anos. Para comemorar, a empresa resolveu inovar e explorar ainda mais as belezas e os recursos naturais de Vila Velha. A largada continua sendo a Praia de Camburi, em Vitória, na altura do Clube dos Oficiais. Mas, ao atravessar a Terceira Ponte, os corredores passarão por um novo trecho que contemplará a orla do município canela-verde, como explica a gerente de comunicação corporativa e responsabilidade social, Simone Garcia. "Quando as pessoas descem a Terceira Ponte, já chegando em Vila Velha, elas agora seguem por cima da alça - aquele viaduto novo que tem à direita, depois da ponte. A prova chega na Avenida Hugo Musso, virando à direita, e segue até o final, chegando na orla, naquela praia linda. As pessoas vem pela Praia de Itapoã e passam pela Praia da Costa, contemplando aquele visual lindo. Um grande valor para esse corredor. Depois de passar pela Avenida Champangnat, o corredor passa pela Avenida Castelo Branco, quando volta aqui para dentro e chega à Fábrica de Chocolates Garoto", esclareceu em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Dez Milhas Garoto espera por 9 mil corredores em 2015

Categorias

Para participar da corrida, o atleta deve ter no mínimo 18 anos. São seis categorias com horários de largada diferenciados: 7h40 para categoria Cadeirante (masculino e feminino); 7h45 para Elite Feminina e 8 horas para Elite Masculina, Atleta com Deficiência, Pelotão (Faixa Etária) e Atleta Capixaba.

Cada categoria terá uma premiação em dinheiro, totalizando R$ 200 mil. O primeiro corredor brasileiro e a primeira corredora brasileira a completar a prova ganhará um carro zero quilômetro, cada um. O prêmio é cumulativo, ou seja, o atleta poderá ser premiado em mais de uma categoria.

Novidade na Corrida Garotada

A 14ª Corrida Garotada também traz novidades quanto ao percurso e premiações. Por orientação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a distância da prova foi alterada, tendo como ponto de largada e chegada a Fábrica de Chocolates Garoto. As categorias 10/11 anos e 12/13 anos deixa de correr os 3 quilômetros para correr Meia Milha, ou seja 800 metros. Já os corredores das categorias 14/15 anos e 16/17 anos passam a correr uma milha, ou seja 1,6 quilômetros. Por conta dessas orientações técnicas, o percurso será realizado em forma de circuito, com direito a arquibancada para torcida dos pais, segundo Simone Garcia.

"Eles vão largar aqui na (Fábrica de Chocolates) Garoto, subir a rua e vão completar essa corrida em formato de circuito. Ou seja, sobem a metade do percurso e retornam para seu ponto de origem. Isso vai permitir que os pais fiquem na torcida, vibrando, vendo seu filho cruzar a linha de chegada e acompanhem esse jovem recebendo sua medalha. É um momento importante de incentivo ao esporte, de brincadeiras e diversão", explicou.

A competição começa às 7h10 do dia 16 de agosto. Os jovens corredores das categorias 10/11 anos e 12/13 anos receberão kits de prêmios (com patins, bicicleta, tênis e uniforme esportivo) para comemorar a vitória com alegria e diversão. Já as categorias 14/15 anos e 16/17 anos receberão kits (com monitor cardíaco, material para treino e tênis próprio para corrida) para incentivar a prática regular, dando continuidade a experiência.

Inscrições

A Corrida Dez Milhas Garoto está entre as cinco maiores do Brasil, em número de participantes, perdendo apenas para a Corrida de São Silvestre, em São Paulo (com 30 mil participantes); Maratona de São Paulo (18 mil participantes); Meia Maratona do Rio de Janeiro (18 mil participantes); e a Volta da Pampulha, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais (12 mil participantes). A competição capixaba perde em premiação apenas para São Silvestre, que tem premiação de R$ 300 mil e fica equiparada com as demais provas.

As inscrições para as Dez Milhas Garoto e Corrida Garotada podem ser realizadas no site