Muitos cristãos acreditam que a fé move montanhas e dá forças para quem crê. E pela fé em Nossa Senhora da Penha, o professor João Dias de Vargas, 51 anos, vai percorrer 217 quilômetros de bicicleta, entre o Sul do Estado e a Região Metropolitana, do município de Irupi até Vitória. João vai participar, mais uma vez, da Romaria dos Homens, marcada para a noite deste sábado (11). A procissão é o principal momento de homenagens e orações à padroeira na Festa da Penha.
Devotos percorrem mais de 200 km de bicicleta para estar na Romaria dos Homens
Esta será a segunda vez que o professor fará esse percurso de bicicleta. O professor terá a companhia do amigo, que também mora em Irupi, Dalmo Menário. Para João, todo o trajeto conta com a proteção da Virgem da Penha. “Nós não somos ciclistas profissionais, nós pedalamos pela fé”, contou à Rádio CBN Vitória.Pedalar na estradaA viagem por pedaladas até a Capital é tranquila, de acordo com João. No entanto, ele se queixa de um trecho na BR-262, perto do Hotel Vista Linda. Sem acostamento, ele e o amigo precisam dividir espaço com carros e caminhões. “São duas pistas de subida para a Domingos Martins e no sentido contrário só uma e sem acostamento, mas se pedalarmos pela contramão é mais arriscado ainda”, disse.O início da viagem de João e Dalmo foi programado para a madrugada desta sexta-feira (10) com chegada em Vitória prevista para o início da noite. Eles vão ficar na casa de um amigo e neste domingo (12), pela manhã, voltam de ônibus para o interior.Quase meio séculoTambém pela fé, há 45 anos o empresário Bolsanello, 78 anos, participa da Romaria dos Homens. Em quase meio século, Bolsanelo conta que muita coisa mudou nos 14 quilômetros de percurso. No início, não havia mulheres, a missa de chegada era realizada no Campinho do Convento e somente 300 homens participavam da procissão, com início na Catedral Metropolitana de Vitória até a Prainha, em Vila Velha.“Era muito diferente do que é hoje. Tínhamos um grupo de 300 pessoas, a Avenida Carlos Lindenberg era estreita, escura e difícil para caminhar. Hoje é muito diferente, a Polícia Militar organizou o trânsito muito bem, temos um mundo de homens e mulheres caminhando. Podemos até chamar de Romaria das Famílias”, afirmou à Rádio CBN.
A tradição do empresário também foi passada para os dois filhos homens, que hoje em dia acompanham o pai na caminhada. O empresário conta que não faz promessas durante a romaria, mas acredita que já recebeu muitas bençãos de Nossa Senhora da Penha.
“Não gosto de pedir ou fazer promessas. Só agradecer, quando era pequena minha filha se acidentou e quase perdeu a visão. Nós pedimos para Nossa Senhora que ela ficasse boa e ela foi curada. Isso é uma coisa que sempre agradeço. Pelo filhos eu faço qualquer negócio”, destacou.
A Romaria dos Homens começa às 19h neste sábado. A expectativa da Arquidiocese de Vitória é que este ano mais de 500 mil pessoas participem da procissão.