Devotos ocupam avenida inteira em romaria

Os mais de 700 mil fiéis esperados para participar da Romaria dos Homens, conforme estimativas dos organizadores da Festa da Penha, devem atrair muitos curiosos interessados em acompanhar a passagem dos fiéis entre Vitória e Vila Velha, na noite deste sábado (22). No início da procissão, por exemplo, em um determinado momento a Avenida Cleto Nunes, no Centro de Vitória, ficou absolutamente tomada de romeiros em cada espaço da via, o que surpreendeu populares que apenas assistem a romaria.

Fiéis passando pelo Parque Moscoso Crédito: Geraldo Nascimento

O trecho mencionado fica em frente à entrada principal do tradicional Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A região é cercada por condomínios residenciais. Uma quantidade incontável de moradores nesses prédios testemunhou belíssimas imagens, no início da caminhada dos fiéis, por volta das 20h deste sábado.

Fiéis da Romaria dos Homens na Segunda Ponte Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN