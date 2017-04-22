Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Festa da Penha

Devotos ocupam avenida inteira em romaria

Moradores de prédios residenciais, no Centro de Vitória, puderam testemunhar esta e outras belíssimas imagens, no início da caminhada dos fiéis, por volta das 20h deste sábado

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 20:19

Publicado em 

22 abr 2017 às 20:19
Os mais de 700 mil fiéis esperados para participar da Romaria dos Homens, conforme estimativas dos organizadores da Festa da Penha, devem atrair muitos curiosos interessados em acompanhar a passagem dos fiéis entre Vitória e Vila Velha, na noite deste sábado (22). No início da procissão, por exemplo, em um determinado momento a Avenida Cleto Nunes, no Centro de Vitória, ficou absolutamente tomada de romeiros em cada espaço da via, o que surpreendeu populares que apenas assistem a romaria.
Fiéis passando pelo Parque Moscoso Crédito: Geraldo Nascimento
 O trecho mencionado fica em frente à entrada principal do tradicional Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A região é cercada por condomínios residenciais. Uma quantidade incontável de moradores nesses prédios testemunhou belíssimas imagens, no início da caminhada dos fiéis, por volta das 20h deste sábado.
Fiéis da Romaria dos Homens na Segunda Ponte Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
Muitos dos devotos já estavam chegando em Vila Velha, por meio da Segundo Ponte, no horário citado. Isso porque todos os anos, pouco antes do início oficial da romaria, milhares de pessoas adiantam os passos no trajeto entre a Catedral Metropolitana e o Parque da Prainha, ao lado do morro do Convento da Penha, no município vizinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados