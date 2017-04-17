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Devotos dão testemunhos de graças alcançadas

Rádio CBN ouviu casos de agradecimento pela vida após coma e gravidez de alto risco

Publicado em 17 de Abril de 2017 às 19:11

Publicado em 

17 abr 2017 às 19:11
Depois sofrer um acidente de moto e ficar 60 dias na UTI entre a vida e a morte, João Paulo Monteiro, de 24 anos, acredita que está vivo por causa da intercessão de Nossa Senhora da Penha. Enquanto estava internado, inconsciente, a mãe dele, a lavradora Penha Rosa Monteiro, fez uma promessa para Virgem da Penha para que João Paulo ficasse bom e sem sequelas.
O acidente aconteceu em 2014. E, todos os anos, durante a Festa da Penha, mãe e filho vão até o convento agradecer a graça alcançada. “Eu vim aqui cumprir minha promessa porque graças a Deus, ele está aqui hoje. Ninguém dava nada por ele. Ele teve fraturas graves no ombro, na coluna, perfurou os pulmões. Foi um milagre muito grande que recebi”, afirmou à Rádio CBN.
Devotos dão testemunhos de graças alcançadas
João Paulo seguia de moto por uma estrada em Domingos Martins, na Região Serrana, quando bateu em um caminhão. Ele diz que não se lembra de nada, mas sabe que o caso dele era gravíssimo. O jovem também acredita que recebeu uma nova chance por intercessão de Nossa Senhora da Penha. “Para mim foi um milagre. Eu não me lembro de nada, mas pelo que as pessoas falam, foi um acidente muito feio”, disse.
João Paulo junto com a mãe, Penha Rosa Monteiro Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
Em meio às comemorações da Festa da Penha, é comum conhecer pessoas que afirmam ter recebido graças da padroeira do Espírito Santo. A aposentada Maria Benedita, de 63 anos, conta que é devota da santa desde criança. Para ela, a maior graça alcançada foi a vida do neto, que hoje está com 17 anos. Como a filha teve complicações na gravidez e no parto, Benedita pediu que a Virgem da Penha protegesse a filha e o neto.
“Ele já estava desenganado pelos médicos, que diziam que ele não nasceria. Minha filha estava sofrendo muito. E meu neto nasceu e hoje já está com 17 anos”, contou. Nesta segunda-feira (17), Benedita aproveitou o segundo dia do Oitavário para agradecer pela vida do neto e pedir que o genro, que está há três anos desempregado, consiga um emprego.

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