Depois sofrer um acidente de moto e ficar 60 dias na UTI entre a vida e a morte, João Paulo Monteiro, de 24 anos, acredita que está vivo por causa da intercessão de Nossa Senhora da Penha. Enquanto estava internado, inconsciente, a mãe dele, a lavradora Penha Rosa Monteiro, fez uma promessa para Virgem da Penha para que João Paulo ficasse bom e sem sequelas.

O acidente aconteceu em 2014. E, todos os anos, durante a Festa da Penha, mãe e filho vão até o convento agradecer a graça alcançada. “Eu vim aqui cumprir minha promessa porque graças a Deus, ele está aqui hoje. Ninguém dava nada por ele. Ele teve fraturas graves no ombro, na coluna, perfurou os pulmões. Foi um milagre muito grande que recebi”, afirmou à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Devotos dão testemunhos de graças alcançadas

João Paulo seguia de moto por uma estrada em Domingos Martins, na Região Serrana, quando bateu em um caminhão. Ele diz que não se lembra de nada, mas sabe que o caso dele era gravíssimo. O jovem também acredita que recebeu uma nova chance por intercessão de Nossa Senhora da Penha. “Para mim foi um milagre. Eu não me lembro de nada, mas pelo que as pessoas falam, foi um acidente muito feio”, disse.

João Paulo junto com a mãe, Penha Rosa Monteiro Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

Em meio às comemorações da Festa da Penha, é comum conhecer pessoas que afirmam ter recebido graças da padroeira do Espírito Santo. A aposentada Maria Benedita, de 63 anos, conta que é devota da santa desde criança. Para ela, a maior graça alcançada foi a vida do neto, que hoje está com 17 anos. Como a filha teve complicações na gravidez e no parto, Benedita pediu que a Virgem da Penha protegesse a filha e o neto.