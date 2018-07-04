Detran vai leiloar veículos para esvaziar pátios da Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

O Detran vai realizar leilões e planeja esvaziar em até um ano todos os pátios da Polícia Civil que estão com acúmulo de veículos apreendidos. Nas estimativas iniciais, cerca de 30 mil carros e motos estão em pátios ou na frente de delegacias. Muitas vezes esses veículos ficam em péssimos estado de conservação.

Até então, o Detran tinha autorização para realizar leilões apenas de carros apreendidos pela Polícia Militar em ocorrências de trânsito. A venda de veículos apreendidos pela Polícia Civil foi autorizada após um ato normativo conjunto, assinado pela Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, o Detran, o Tribunal de Justiça, o Ministério e a Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

O anúncio da liberação para os leilões foi realizado na manhã desta quarta-feira (4), um dia depois de dois homens serem presos roubando peças de carros que estavam no pátio da Polícia Civil, em Laranjeiras, na Serra.

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Romeu Scheibe Neto, diretor geral do Detran-ES, afirmou que a prioridade será leiloar os carros que estão no pátio principal da Polícia Civil, no bairro Alterosas, na Serra. Depois disso, os carros estacionados perto de delegacias serão levados para Alterosas. Poderão ser leiloados os carros e motos que não tenham sido reclamados por seus donos em até 60 dias.

"O Detran pretende começar a execução da atividade de esvaziamento desse pátio (de Alterosas) para permitir que os veículos que encontram-se em frente de delegacias sejam direcionados para esse pátio", avaliou o diretor geral do Detran.

Apesar do prazo previsto para que os pátios estejam vazios em até 12 meses, o primeiro leilão não tem data para acontecer, e ainda não há prazo definido para que os pátios próximos de delegacias sejam esvaziados. O secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, pediu paciência da população até que o problema seja resolvido.

"Foi construída uma solução, a solução foi dada. Pedimos paciência das pessoas, estamos trabalhando com muita força, com muita celeridade, para que a gente possa tirar as nossas delegacias dessa situação. Esse é o nosso grande objetivo", disse o secretário de segurança.