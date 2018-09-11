Modelo de como será a nova placa do Mercosul Crédito: Divulgação/Rodrigo Nunes/Ministério das Cidades

Motoristas do Espírito Santo que comprarem carros zero quilômetro ou que trocarem as placas dos automóveis por conta de uma mudança de município serão obrigados a usar as novas placas do Mercosul a partir de dezembro deste ano. No Rio de Janeiro, essas placas passaram a valer a partir desta terça-feira (11). Outra novidade que será implantada para os proprietários de veículos do Estado será a disponibilização eletrônica do documento de licenciamento.

Your browser does not support the audio element. Detran vai adotar novas placas do Mercosul a partir de dezembro no ES

A partir do dia 1º de dezembro, as placas de veículos no Espírito Santo terão um novo padrão. Passarão a ter quatro letras e três números. A sequência de caracteres será formada por três letras, seguidas por um número, uma letra e os dois números restantes.

Além disso, a placa terá uma cor mais clara que a atual, que é cinza, e uma tarjeta azul na parte superior, com o nome do país. Não haverá mais os nomes dos municípios. A placa também terá as bandeiras nacional e estadual e um brasão municipal. De acordo com o Detran, o custo da nova placa ainda não foi definido.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza, explica como se dará a mudança das placas veiculares. “Quem mudou de município ou de Estado e tem a placa cinza, se for mudar a placa, só vai conseguir colocar a do Mercosul, que é a oficial do país. Então, obrigatoriamente, a mudança se dará para quem tem carro zero e para quem se mudar. Isso vai ser gradativo.”

As novas placas terão mecanismos de proteção, com itens de segurança similares aos que são utilizados em cédulas. Um QR Code e um chip vão permitir que a placa seja rastreada por todos os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela) e dificultará a clonagem.

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Além dessa novidade, os condutores do Espírito Santo também vão poder contar, a partir de dezembro, com o licenciamento eletrônico. O documento pode ser utilizado em substituição ao Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) físico. A obtenção da versão eletrônica acontece da mesma forma que a da habilitação digital.

Com isso, os condutores capixabas vão poder ter acesso, por meio do smartphone, do licenciamento, além da CNH, que já está disponível. Para utilizar as versões eletrônicas, é preciso baixar o aplicativo CNH Digital nas lojas virtuais Play Store ou App Store.