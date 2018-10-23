Detran suspende licitação de pátios por suspeita de fraude

Pátio do Detran abarrotado de motos: os 24 depósitos existentes no Estado foram desativados. Crédito: Secom

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) suspendeu a licitação para a contratação de novos pátios de remoção de veículos no Estado. A licitação, por meio de pregão eletrônico, já estava em andamento. A suspensão ocorreu por suspeita de fraude no processo licitatório.

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De acordo com o diretor geral do Detran, Romeu Scheibe Neto, durante reunião da CPI da Máfia dos Guinchos, da Assembleia Legislativa, o presidente da comissão, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) disse haver indícios de irregularidades praticadas pelas empresas vencedoras do processo.

“Eu fui informado durante a CPI que uma empresa que foi desclassificada por não cumprir os requisitos de habilitação procurou a comissão para denunciar um esquema entre as empresas que participaram do certame”, contou.

Diante da informação, o diretor do Detran decidiu suspender a licitação. “Assim que soube do possível conluio entre as empresas suspendi o processo temporariamente”, explicou.

Agora, as informações serão encaminhadas para o Ministério Público, para o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) e para a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) para investigação.