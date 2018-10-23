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Máfia dos Guinchos

Detran suspende licitação de pátios por suspeita de fraude

De acordo com o diretor geral do Detran, Romeu Scheibe Neto, a investigação não atrapalha a abertura de um novo processo licitatório, o que deve ocorrer até a primeira quinzena de novembro

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 19:31

Publicado em 

23 out 2018 às 19:31
Pátio do Detran abarrotado de motos: os 24 depósitos existentes no Estado foram desativados. Crédito: Secom
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) suspendeu a licitação para a contratação de novos pátios de remoção de veículos no Estado. A licitação, por meio de pregão eletrônico, já estava em andamento. A suspensão ocorreu por suspeita de fraude no processo licitatório.
Detran suspende licitação de pátios por suspeita de fraude
De acordo com o diretor geral do Detran, Romeu Scheibe Neto, durante reunião da CPI da Máfia dos Guinchos, da Assembleia Legislativa, o presidente da comissão, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) disse haver indícios de irregularidades praticadas pelas empresas vencedoras do processo.
“Eu fui informado durante a CPI que uma empresa que foi desclassificada por não cumprir os requisitos de habilitação procurou a comissão para denunciar um esquema entre as empresas que participaram do certame”, contou.
Diante da informação, o diretor do Detran decidiu suspender a licitação. “Assim que soube do possível conluio entre as empresas suspendi o processo temporariamente”, explicou.
Agora, as informações serão encaminhadas para o Ministério Público, para o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) e para a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) para investigação.
O diretor destacou que a investigação não atrapalha a abertura de um novo processo licitatório, o que deve ocorrer até a primeira quinzena de novembro. Sheibe acredita que no início de 2019 todo Estado já esteja com pátios credenciados para receber veículos apreendidos.

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