Detran possui 43 mil carros apreendidos que podem ser leiloados ou transformados em sucata

Os carros apreendidos que estão em um dos 23 pátios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) há mais de 90 dias podem ser leiloados e transformados em sucata. Atualmente, quase 43 mil veículos estão nessa situação. Para dar mais agilidade ao processo, a partir deste mês, a compactação será feita apenas no pátio central do Detran, localizado em Campinho da Serra I, na Serra.O novo pátio tem 76 mil m² e capacidade para 11 mil veículos. Além disso, o local possui área de descontaminação com licenciamento ambiental. De acordo com o gerente operacional do Detran-ES, Maurício Becker, a inauguração do pátio central vai facilita o serviço porque todo o processo será feito em um só lugar.

“Fica mais fácil para o Detran organizar e fazer a vistoria e para quem vai arrematar, fica mais fácil para descontaminar e fazer prensagem. Agiliza muito o processo”, afirmou à Rádio CBN.Multas geram abandonoO principal motivo para o veículo ser abandonado, de acordo com Becker, é o acúmulo de dívidas com multas e IPVA. Em alguns casos, a dívida ultrapassa o valor do veículo. “Muitas pessoas abandonam o veículo por que ele acumulou muita multa ou está com uma dívida muito grande. É mais fácil para o motorista financiar outro veículo”, disse.Segundo Becker, os proprietários são notificados antes de os veículos serem leiloados. Alguns motoristas quitam as dívidas e retiram os veículos, outros, deixam ir para leilão. Entretanto, o gerente operacional destaca que mesmo indo para leilão, a dívida precisa ser paga, caso contrário, o motorista vai ser incluído na dívida ativa do Estado.