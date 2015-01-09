Detran libera consulta a nomes de 43 mil motoristas foras da lei

A divulgação desses dados foi alvo de polêmica em agosto do ano passado, quando Contarato era o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito e solicitou ao Detran os dados desses motoristas, mas teve o requerimento negado. O Detran alegou que essas informações dizem respeito à intimidade das pessoas e só poderiam ser fornecidas se tivessem a indicação de uma investigação criminal. Dias depois, Contarato colocou o cargo à disposição.Ele explicou a justificativa de que essa iniciativa ter sido uma de suas primeiras ações no comando do Detran.“Um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade de seus atos. O capixaba tem que entender que dirigir não é um direito, é uma concessão do poder público, por isso que o nome da primeira habilitação é 'permissão'. Isso tem um caráter pedagógico e educativo, porque muitos motoristas não tem consciência ou não tem nem conhecimento de que está dirigindo com a carteira suspensa, cassada ou cancelada”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Quem teve a carteira suspensa ou a permissão do direito de dirigir cancelada deve entregar pessoalmente a carteira de motorista no Detran ou na Ciretran do município onde reside. Quem teve a carteira suspensa, fica com o documento retido até terminar de cumprir a penalidade, e em seguida precisa fazer um curso de reciclagem. Já quem teve a permissão cancelada ou a carteira cassada precisa se submeter a um novo processo de primeira habilitação.Contarato destacou que os motoristas que se encontram nessas três situações estão impedidos por lei de dirigir, e caso sejam flagrados, responderão nas esferas administrativa e criminal.“Qualquer desses motoristas que for flagrado nessas circunstâncias terá sua carteira cassada por dois anos, pagará multa e ainda vai responder por crime previsto no artigo 307, que é a violação da suspensão do direito de dirigir. É um crime doloso, a pena é de seis meses a um ano, lavra-se um termo circunstanciado e ele responde na Justiça”, declarou.Por se tratar de uma infração gravíssima, a multa aplicada nesses casos é de R$ 957,69. O diretor do Detran enfatizou que é preciso maior rigor na fiscalização. Ele defende que haja um trabalho conjunto entre as guardas municipais da Grande Vitória e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.“Há um interesse de que essas blitze sejam aumentadas e tenham um caráter interdisciplinar, para que não sejam feitas só por uma corporação para não haver quebra do princípio da imparcialidade. No Rio de Janeiro funciona porque são vários segmentos da sociedade e do próprio Estado envolvidos na mesma fiscalização. Eu acho que o cidadão tem que sair de casa com a certeza de que ele vai ser parado numa blitz. Esse é o meu sonho”, reforçou.Contarato informou que pretende se reunir nos próximos dias com as guardas municipais e com a Polícia Militar para definir as ações que podem ser feitas de imediato para intensificar as blitze.