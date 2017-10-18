Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) autorizar o parcelamento de multas de trânsito, o Detran do Espírito Santo já planeja parcelar os valores dos autos de infração a partir do primeiro semestre de 2018. A instituição ainda precisa definir os critérios para dividir as multas, além de fazer convênios com empresas operadoras de cartões de crédito. Durante este ano, o Departamento de Trânsito do Espírito Santo registrou 43.223 multas em todo o Estado.

Your browser does not support the audio element. Detran-ES vai parcelar multas no cartão de crédito em 2018

De acordo com o diretor de habilitação e veículos do Detran do Espírito Santo, José Eduardo Souza de Oliveira, a maneira como o parcelamento será feito vai depender dos critérios que serão estabelecidos com as operadoras de cartões de crédito. O contrato vai incluir itens como valores mínimos e quantidade de parcelas.

Atualmente, segundo o diretor, o órgão registra cerca de 50% de inadimplência em licenciamentos. Uma das causas para isso é justamente o fato de alguns motoristas não terem pago multas atrasadas.

Ainda de acordo com José Eduardo Souza de Oliveira, quando o parcelamento for implantado, quem optar por essa condição de pagamento poderá licenciar o veículo se estiver com as parcelas em dia. “Muitas vezes, o motorista não licenciou porque tem alguma multa vencida e ele não teve dinheiro para pagar. A ideia é recuperar e diminuir esse índice de inadimplência”, afirmou.