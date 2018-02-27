Detran-ES diz que é impossível multar ciclistas e pedestres

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) disse que é impossível colocar em prática a resolução para multar pedestres e ciclistas que cometerem infrações.

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no ano passado, entra em vigor em abril, mas os órgãos de trânsito ainda estão um pouco perdidos sobre como será a fiscalização. Cada órgão de trânsito tem, a partir da publicação da resolução, em outubro de 2017, 180 dias para implementar o modelo de multa e adequar seus procedimentos para começar a autuar. O prazo se encerra no início de abril.

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As prefeituras da Grande Vitória, por exemplo, ainda não definiram como vão operar a fiscalização e autuação dos pedestres e ciclistas.

Ao Detran, cabe a fiscalização em ruas de cidades onde o trânsito não é municipalizado. O diretor de habilitação e veículos do órgão, José Eduardo de Oliveira, diz que é inviável aplicar a resolução pela dificuldade em identificar o ciclista ou o pedestre e o endereço deles para entregar a notificação, já que não é obrigatório andar com documento de identidade.

"Quando você autua um veículo, esse veículo já é cadastrado no Sistema Nacional de Veículos. E você manda a autuação para o endereço desse veículo. Quando você vai autuar um ciclista ou pedestre, você não tem o cadastro dessa pessoa. Como é que você vai garantir que essas pessoas vão receber as notificações, que a pessoa é a pessoa realmente?", questiona o diretor.

A multa para o pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea será de R$ 44,19, uma infração leve.