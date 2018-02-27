O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) disse que é impossível colocar em prática a resolução para multar pedestres e ciclistas que cometerem infrações.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no ano passado, entra em vigor em abril, mas os órgãos de trânsito ainda estão um pouco perdidos sobre como será a fiscalização. Cada órgão de trânsito tem, a partir da publicação da resolução, em outubro de 2017, 180 dias para implementar o modelo de multa e adequar seus procedimentos para começar a autuar. O prazo se encerra no início de abril.
Detran-ES diz que é impossível multar ciclistas e pedestres
As prefeituras da Grande Vitória, por exemplo, ainda não definiram como vão operar a fiscalização e autuação dos pedestres e ciclistas.
Ao Detran, cabe a fiscalização em ruas de cidades onde o trânsito não é municipalizado. O diretor de habilitação e veículos do órgão, José Eduardo de Oliveira, diz que é inviável aplicar a resolução pela dificuldade em identificar o ciclista ou o pedestre e o endereço deles para entregar a notificação, já que não é obrigatório andar com documento de identidade.
"Quando você autua um veículo, esse veículo já é cadastrado no Sistema Nacional de Veículos. E você manda a autuação para o endereço desse veículo. Quando você vai autuar um ciclista ou pedestre, você não tem o cadastro dessa pessoa. Como é que você vai garantir que essas pessoas vão receber as notificações, que a pessoa é a pessoa realmente?", questiona o diretor.
A multa para o pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea será de R$ 44,19, uma infração leve.
Já os ciclistas que andarem onde a circulação não é permitida, ou guiarem de "forma agressiva",podem receber multa de R$ 130,16, que é o valor da infração média. Além da multa, a bicicleta poderá ser apreendida, como um carro. As punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de 1997, mas nunca foram praticadas por falta de regulamentação. Os Detrans de cada Estado serão responsáveis por estabelecer a maneira como os autos de infração serão emitidos.