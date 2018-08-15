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Detran: 439 multas somente neste ano no ES por falta de cadeirinha

Transporte sem cadeirinha continua colocando crianças em risco no Espírito Santo

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:06

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:06
Uso de cadeirinha é obrigatório para transportar crianças Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O uso de cadeirinhas para transportar crianças nos carros é obrigatório no Brasil desde 2010. No entanto, apesar do longo tempo da lei, o número de motoristas multados por não cumprir a determinação ainda é alto. Somente no primeiro semestre de 2018, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) registrou 439 multas aplicadas para motoristas que não utilizavam o dispositivo de segurança para crianças. Em todo o ano passado foram 908 multas pelo mesmo motivo.
Na avaliação da diretoria técnica do Detran, Édina de Almeida Poleto, a maior causa para o alto número de infrações é a falta de conscientização.
"Eu atribuo, infelizmente, à falta de conscientização dos pais, dos avôs, dos tios, das pessoas que transportam as crianças nos veículos. Muitas vezes a preocupação é com a multa, com o valor que ela vai pagar, com os pontos na habilitação. A última coisa que devemos pensar é na questão de infração, mas sim no bem maior, que é aquela criança que está sendo transportada", avaliou a representante do Detran.
Transporte sem cadeirinha continua colocando crianças em risco no ES
A advogada Adriana Leal é mãe do pequeno Davi, de seis anos. Ela garante que não deixa o filho ser transportado sem a utilização do assento especial.
A advogada Adriana Leal é mãe do pequeno Davi, de seis anos. Ela garante que não deixa o filho ser transportado sem a utilização do assento especial. Crédito: Eduardo Dias
"Mesmo que seja uma coisa exigida por lei, vai também da consciência da família. É obrigatório e salva vida. Nós, por exemplo, não abrimos mão. Sendo no carro do tio, a gente providencia cadeirinha, se vai pegar carona com algum colega é a mesma coisa. Nosso carro também é equipado com todos os itens da cadeirinha", opinou a advogada.
CONHEÇA
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina que os bebês de até 1 ano de idade devem ser transportados no banco de trás do carro, no bebê conforto, de costas para o motorista. Crianças entre 1 e 4 anos devem ficar na cadeirinha presa com o cinto e no banco traseiro. Crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio, deve ser utilizado um assento de elevação no banco de trás. Crianças com idades entre 7 anos e meio e 10 anos devem utilizar apenas cinto de segurança no banco de trás.
Os motoristas flagrados cometendo a irregularidade recebem multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação e o veículo fica retido até que a irregularidade seja resolvida.

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