Desvantagem por horário em agência de emprego gera reclamações

Não basta a espera em busca de um emprego em meio à crise financeira, desempregados em Vitória reclamam do atendimento tardio no Sine da Capital, no bairro Bento Ferreira. O local abre apenas ao meio-dia, mas às 6 horas já é possível ver pessoas em fila para pegar uma senha. A prefeitura informa que não é necessário esperar tanto, mas quem precisa de um emprego diz que se chegar mais tarde não consegue pegar uma senha para ser atendido.

As pessoas esperam na calçada do lado de fora. Se der vontade de ir no banheiro, ou comer, é preciso sair da fila, o que resulta na perda do lugar. Nesta terça-feira (6) a fila tinha cerca de 20 pessoas já às 8 horas. Marcelo Araújo, de 42 anos, procura um emprego como auxiliar de obras ou porteiro. Marcelo chegou bem cedo para pegar uma senha. Esta foi a terceira vez que ele procurou o Sine. “Venho cedo por causa das senhas. Se tiver 50 pessoas na frente e só tiver 50 senhas você perde”, relatou.

Desempregado há cerca de um ano, André Torres, de 42 anos, procurava o local pensando que seria atendido cedo, mas teve de esperar até meio-dia. “Horário comercial, não é verdade? Depois de meio-dia já não é mais horário comercial”, opinou.

O atendimento nos outros Sines da Grande Vitória e interior do Estado inicia entre 8 e 9 horas. O técnico de enfermagem Marcos Pereira da Silva, de 45 anos, estava na mesma situação e procurava uma vaga de ajudante de cozinha. Ele acredita que o candidato a trabalho atendido em outros Sines sai na frente. “As pessoas ficam aqui para pegar uma senha e não conseguem nada. Porque os outros abrem 8 horas e aqui meio-dia. Em Vitória é por sorte conseguir alguma coisa”, disse.

OUTRO LADO

O secretário de turismo, trabalho e renda de Vitória, Leonardo Krolling, rebate as críticas e declara que 75% dos encaminhamentos no Sine - que é quando os currículos são enviados para as empresas - são de moradores de outros municípios da Grande Vitória. “Isso mostra que nosso Sine tem um grande atendimento e encaminha muito bem as pessoas para as vagas”, ressaltou.