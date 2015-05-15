Está tudo pronto para a grande final do Campeonato Capixaba de 2015. Neste sábado (16), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Desportiva e Rio Branco voltam a fazer a partida decisiva do campeonato depois de 30 anos. Os dois maiores clubes do Estado e arquirrivais se prepararam durante toda a semana, inclusive com treinos no palco do jogo, que deverá ter casa cheia. Segundo a Federação de Futebol do Estado, os 7 mil ingressos colocados à venda durante a semana foram esgotados. Uma carga extra de ingressos foi colocada à disposição nos pontos de venda a partir desta sexta-feira (15), após o Corpo de Bombeiros liberar o estádio para um público de 16 mil pessoas.

Your browser does not support the audio element. Desportiva e Rio Branco fazem jogo decisivo do Estadual após 30 anos e clássico terá casa cheia

Na decisão, o Rio Branco joga pelo empate após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, na semana passada. No entanto, em Jardim América, casa da Desportiva, o clima é de tranquilidade e confiança. O meia Bruninho Araújo, especialista em cobranças de falta diz que tem sonhado durante toda a semana em fazer, na bola parada, o gol do título.

“Eu consigo dormir, mas acordo várias vezes durante a noite sonhando com esse gol de falta. Mas não importa quem fizer esse gol, o importa é ele sair, e a gente ganhar esse título. Nós temos plenas condições de reverter essa situação, o grupo é muita forte. Tenho total confiança que vamos reverter esse resultado”, disse.

A equipe grená também confia no retrospecto positivo no campeonato. Conseguiu viradas com gols nos finais dos jogos em sete ocasiões. Além disso, das últimas dez finais do Estadual, em sete vezes quem saiu em desvantagem no primeiro jogo conseguiu o título. Nesta sexta, o técnico Mauro Soares comandou um treino recreativo leve para os jogadores grenás.

Já do lado do Rio Branco, o goleiro Paulo Victor garante que a vitória na primeira partida não dá tranquilidade para o segundo jogo. “É o maior clássico do Estado, não podemos dar bobeira. Tivemos o mérito no jogo passado, mas temos que entrar em campo atrás do resultado porque o time da Desportiva é forte e não podemos dar mole

O técnico Duilio Dias também comandou treino leve nesta sexta e deve ter força máxima para a partida no Kleber Andrade.