Desportiva e Espírito Santo a todo vapor para 2017

Em um período sem contratações de destaque, ou grandes movimentações, no futebol capixaba, Desportiva e Espírito Santo FC tomam a frente no noticiário esportivo local por causa de um amistoso e trocas de comando. Ambas as equipes jogam a série D do Brasileirão 2017.

A Desportiva vai enfrentar o Botafogo na pré-temporada - o time carioca vem ao Estado para iniciar preparação - em amistoso no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Já o Espírito Santo trocou de técnico e também de presidente do clube, para propiciar uma gestão mais profissional, de acordo com o jornalista de Esportes, do jornal A Gazeta, Eduardo Dias.