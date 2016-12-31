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Desportiva e Espírito Santo a todo vapor para 2017

Equipes tomam destaques no noticiário esportivo local por causa de um amistoso e trocas de comando

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 05:50

Publicado em 

31 dez 2016 às 05:50
Em um período sem contratações de destaque, ou grandes movimentações, no futebol capixaba, Desportiva e Espírito Santo FC tomam a frente no noticiário esportivo local por causa de um amistoso e trocas de comando. Ambas as equipes jogam a série D do Brasileirão 2017.
A Desportiva vai enfrentar o Botafogo na pré-temporada - o time carioca vem ao Estado para iniciar preparação - em amistoso no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Já o Espírito Santo trocou de técnico e também de presidente do clube, para propiciar uma gestão mais profissional, de acordo com o jornalista de Esportes, do jornal A Gazeta, Eduardo Dias.
Arquibancada CBN - 30-12-16.mp3

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