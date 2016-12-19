As contas que chegam no fim do ano e se estendem pelo primeiro trimestre do seguinte, como despesas com IPVA, IPTU, seguro do carro, material escolar e rematrícula, podem provocar o endividamento das famílias caso não seja feito o planejamento adequado, alertam especialistas. É preciso colocar todos esses gastos obrigatórios na ponta do lápis para não se apertar.

Your browser does not support the audio element. Despesas extras dos três primeiros meses do ano podem provocar endividamento das famílias

A contadora Priscilla Guimeiro explica que o 13º salário deve ser usado primeiramente para efetuar o pagamento de contas que já estão em atraso e que possuem taxas de juros mais elevadas. “Para quem não tem dívida antiga, o ideal é usar esse dinheiro para pagamento dessas despesas, porque assim, você já inicia o ano sem essas contas pesadas no bolso”, recomenda.

Para evitar surpresas, o empresário Carlos Alberto Quadrini já começa a se programar no ano anterior. Assim, além de garantir descontos para pagamento à vista, ele ainda consegue poupar dinheiro, que pode ser usado em viagens ou em emergências. “Durante o ano vou fazendo uma separação de tudo o que posso gastar e sempre vou guardando o que vai ser usado para pagar IPTU, IPVA entre outras contas”, relata.

Provisionar recursos

A recomendação da economista Arilda Teixeira é provisionar recursos, principalmente aqueles que têm filhos em idade escolar e veículos. As vantagens do parcelamento ou pagamento à vista das despesas também dependem das condições oferecidas. “Pagar à vista é uma boa opção se o percentual de desconto dado for maior do que a taxa de inflação prevista para o ano e um mau negócio se o desconto para pagamento for inferior à inflação”, explica.