As contas que chegam no fim do ano e se estendem pelo primeiro trimestre do seguinte, como despesas com IPVA, IPTU, seguro do carro, material escolar e rematrícula, podem provocar o endividamento das famílias caso não seja feito o planejamento adequado, alertam especialistas. É preciso colocar todos esses gastos obrigatórios na ponta do lápis para não se apertar.
Despesas extras dos três primeiros meses do ano podem provocar endividamento das famílias
A contadora Priscilla Guimeiro explica que o 13º salário deve ser usado primeiramente para efetuar o pagamento de contas que já estão em atraso e que possuem taxas de juros mais elevadas. “Para quem não tem dívida antiga, o ideal é usar esse dinheiro para pagamento dessas despesas, porque assim, você já inicia o ano sem essas contas pesadas no bolso”, recomenda.
Para evitar surpresas, o empresário Carlos Alberto Quadrini já começa a se programar no ano anterior. Assim, além de garantir descontos para pagamento à vista, ele ainda consegue poupar dinheiro, que pode ser usado em viagens ou em emergências. “Durante o ano vou fazendo uma separação de tudo o que posso gastar e sempre vou guardando o que vai ser usado para pagar IPTU, IPVA entre outras contas”, relata.
Provisionar recursos
A recomendação da economista Arilda Teixeira é provisionar recursos, principalmente aqueles que têm filhos em idade escolar e veículos. As vantagens do parcelamento ou pagamento à vista das despesas também dependem das condições oferecidas. “Pagar à vista é uma boa opção se o percentual de desconto dado for maior do que a taxa de inflação prevista para o ano e um mau negócio se o desconto para pagamento for inferior à inflação”, explica.
No caso do décimo terceiro salário, a especialista aconselha que o uso seja feito somente depois de calcular todas as despesas extras do período. Apenas o que sobra deve ser usado para presentes de natal ou viagens, por exemplo. O descontrole neste período pode provocar endividamento pelo resto do ano, alerta a economista.