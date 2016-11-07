A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público (MP-ES) para que as escolas da Serra fossem desocupadas a partir da manhã desta segunda-feira (7). A ação foi ajuizada pela promotoria de educação do município, na Vara da Fazenda Pública Estadual. Os estudantes já começaram a ser notificados. Na decisão, o pedido é para que os jovens deixem funcionários e alunos entrarem nas unidades para a retomada das aulas. A ocupação poderá continuar em um espaço delimitado.

Your browser does not support the audio element. Desocupação em escolas, tomadas por manifestantes, é iniciada na Serra

Os estudantes protestam contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que prevê um limite para os gastos públicos por 20 anos, por parte do governo federal. Outro alvo do proteste é a reforma do Ensino Médio. De acordo com a promotoria, o pedido foi de desocupação total, porém não concedido pela Justiça. O MP-ES entrou com recurso contra a decisão para que não haja manifestações mesmo com aulas. Este pedido ainda está sem decisão.

Até a última sexta-feira (7), 13 escolas continuavam ocupadas na Serra e 36 ainda estavam com manifestações em todo o Estado. Com a ação da promotoria da Serra, a primeira desocupação aconteceu na escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim Limoeiro. MPES, conselho tutelar e polícia entraram no local para notificar os estudantes, que responderam e aceitaram a decisão no início da tarde, deixando que as aulas sejam retomadas. A força policial estava autorizada a agir em caso de resistência dos manifestantes. Outras duas escolas também foram notificadas no início da tarde e aceitaram a decisão.

Outra decisão judicial

Recentemente, o Governo do Estado também entrou na Justiça e conseguiu uma decisão de desocupação nas escolas para reinício das aulas, ainda em processo. A Sedu foi procurada, mas até o fechamento desta reportagem não havia atualizado o número de escolas desocupadas. Da mesma forma, a ação judicial é favorável à ocupação, porém com volta das aulas. Os pais de alunos menores de idade de escolas que ainda não foram liberadas podem ser responsabilizados e pagar multa.

MP-ES contra a PEC

Apesar do pedido de desocupação, o MP-ES se posicionou contra a PEC que prevê a redução dos gastos públicos recentemente. O órgão emitiu uma nota dizendo que a proposta, que tramita no Senado como PEC 55, é um risco ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à educação.